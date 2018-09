Debat: SF fører skræmmekampagne mod havbrug

FAO (FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation) vurderer, at verden allerede om få år vil mangle 28 mio. tons fisk. Det er en kæmpe udfordring. FAO skønner, at den globale vækst i akvakultur skal hæves fra ca. 4 til ca. 10 pct. for at dække efterspørgslen. Det kræver store investeringer i både landbaseret og marint opdræt.

Det er derfor fornuftigt, at Danmarks strategi for bæredygtig udvikling af akvakultur bygger på en vision om, at produktion på sigt skal ske i anlæg med recirkulering af vandet eller i havbrug i de åbne havområder.

I Dansk Akvakultur arbejder vi på at udvikle begge områder.

I debatindlæg den 20. august omtaler SF’s miljøordfører Trine Torp nye havbrug i Kattegat som en »ulmende miljøkatastrofe«. Dette er ikke korrekt. Miljøpåvirkningen fra havbrug er fagligt dokumenteret og kendt, og de danske havbrug er underlagt stramme regler og krav. Der har været havbrug i Danmark siden 1970’erne. Det er derfor populisme og skræmmekampagne at tale om miljøkatastrofe.

Danske havbrug er en miljø- og klimamæssig ressourceeffektiv fødevareproduktion. Videnskabelige miljøundersøgelser udført af rådgivnings- og forskningsinstitutionen DHI viser, at havbrug ikke forhindrer opfyldelse af god økologisk tilstand i de nærliggende vandplansområder.

Før etablering af et nyt havbrug skal der altid udarbejdes en VVM-redegørelse, der beskriver alle miljøpåvirkninger og tilsikrer, at havbruget kan miljøgodkendes under hensyn til miljø og andre interesser på havet. Dette sikrer, at det danske opdrætserhverv kan bidrage med ansvarlig fødevareproduktion. Vi forventer, at flere af de nye havbrug i Kattegat vil blive ASC-certificeret efter de retningslinjer, som WWF har været med til at udforme for ansvarlig akvakultur.

I Dansk Akvakultur forstår vi, at SF bekymrer sig om miljøet. Det gør Dansk Akvakultur også, men vi er samtidig af den opfattelse, at havbrug og hensyn til miljøinteresser på havet godt kan forenes. Vi håber, at vi kan fortsætte dialogen med SF om akvakultur, vækst og arbejdspladser i landdistrikterne og drøfte miljøforholdene på et sagligt og videnskabeligt grundlag. På den måde får vi en bedre og mere nuanceret debat om et kompliceret emne.