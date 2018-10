Ældrebyrden: Det hænger jo ingen steder sammen

Det er i sandhed en ”begavet” politiker, der kalder danske seniorer for ”ældrebyrden”.

Det må være en af de få, der ikke satser på stemmetal.

Således kan samme Britt Bager informeres om, at blandt de over 40 pct.frivillige, vi roser os af at have her i landet - i 2018 er Aarhus frivillighovedstad - er de fleste seniorer.

Frivillighed er en indsats, der i den grad bliver dyrket og værdsat fra kommunal side.

Men også en nødvendighed, når der så smukt bliver talt om velfærd - samtidig med årlige besparelser på personale i samtlige institutioner.

Det hænger jo ingen steder sammen.

Og når man så tænker på, at Thyra Frank skal forestille at være de ældres ”livredder”, så må man da for alvor juble over den aktive ”ældrebyrde”.