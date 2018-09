Debat: Valide normeringstal for daginstitutioner efterlyses

Århus Forældreorganisation (ÅFO) opfordrer politikerne til at stoppe med at spare i blinde på byens børn.

I Favrskov har man valgt at tage BUPL’s undersøgelse alvorlig: 77 pct. af pædagogerne oplever ofte, at der er et eller flere børn, de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for på grund af personalemangel. I Aarhus er tallet 81 pct.

BUPL's undersøgelse bekymrer os forældre.

Formanden for børne- og skoleudvalget i Favrskov ser, ifølge JP 11/9, »alvorligt på resultaterne«. Hun siger: »Jeg tror ikke, at BUPL eller personalet i daginstitutioner nogensinde vil sige, at nu har de nok hænder. Det svar vil simpelthen ikke komme, men derfor kan der alligevel godt være noget om snakken, og derfor vil vi i første omgang lave en undersøgelse, der skal vise, hvordan ressourcerne reelt bliver brugt ude i daginstitutionerne.«

BUPL’s undersøgelse bekymrer os forældre. Vi er med på, at svarprocenten er lav, og at andre elementer kan betyde, at undersøgelsen ikke er helt valid. Men det må være en kommunes opgave at sikre valide data – også når det gælder normeringen i vores dagtilbud. Vi forældre har krav på at vide, om BUPL’s tal afspejler virkeligheden.

Tilbage i 2016 valgte rådmanden for Børn og Unge, Bünyamin Simsek, på opfordring fra ÅFO at igangsætte en undersøgelse af ”tilstedeværsnormering” i 30 vuggestuer, fordi BUPL’s tal var bekymrende. Hatten af for at sætte undersøgelsen i gang. Men vi er stadig bekymrede over undersøgelsens alarmerende tal. Og stadig forundrede over, at ingen politikere dykkede ned i dem.

Undersøgelsen viste uacceptable forskelle på forholdene i vuggestuerne: fra tre børn pr. voksen op til syv børn pr. voksen. Men nej, ingen undersøgelse, men et planlægningsværktøj til lederne. Der lægges nu op til at spare 54 stillinger væk, og de erstattes af et planlægningsværktøj. Vi synes faktisk ikke, at det er i orden. Byens ledere kan godt finde ud af at lave fornuftige mødeplaner, men de kan ikke trylle flere personaler ud af de pressede budgetter.

I politikere skylder os forældre vished for, at vi trygt kan aflevere vores børn. I skylder jer selv at vide, hvad I har med at gøre. Hvis I nikker ja til personaleforringelser ud fra de tal, der er til rådighed i kommunen om vores dagtilbud, så sparer I reelt i blinde uden at kende virkeligheden.

De tal, I kan aflæse om normering, siger nemlig ikke noget om reelt tilstedevær. Man opgør antallet af ansatte, men ikke hvad de laver, og hvor de er.

Vi står over for en sparerunde. Vi er også nødt til se på, hvordan vi rent faktisk bruger ressourcerne i vores by. Hvorfor opstår de store forskelle? Det svar skylder politikerne i Aarhus os stadigvæk.