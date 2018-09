Debat: Skuffende, at Aarhus ikke vil markere international ældredag

Jeg er meget forundret over Aarhus Kommunes ageren som frivillighovedstad, da det tilsyneladende ikke er de frivillige aktører, der tilgodeses.

Jeg har været i en gruppe på seks frivillige, der ville arrangere en fejring af FN’s internationale ældredag den 1. oktober.

I 2017 afholdt Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) alle udgifter i forbindelse med arrangementet, og jeg forventede, at det samme ville være gældende i år, hvor Aarhus Kommune er frivillighovedstad.

MSO tilbød at dække 10.000 kr. af en forventet udgift på 27.000 kr. og opfordrede os til at søge fondsmidler.

Jeg synes, at vi som borgere i Aarhus Kommune har krav på at få en opgørelse over, hvad pengene, der er bevilget til frivillighovedstad, er brugt til.

Gruppen har søgt sponsorstøtte hos pengeinstitutter, kulturforvaltningen, forskellige organisationer, Salling Fondene og ejendomsmæglere.

Vi fik tilsagn om 9.000 kr.

MSO foreslog, vi søgte forskellige puljer under MSO, hvilket vi gjorde, men fik afslag.

MSO ville ej heller stå for afregningen, så vi skulle oprette et cvr-nummer med tilknyttet Nem-ID (skal der oprettes en foreningskonto, skal der foreligge vedtægter/referater fra stiftelse m.m. , og alle skal møde frem i banken med billeddokumentation). Der er et stort arbejde for en gruppe, der vil lave et enkelt arrangement.

Jeg har forsøgt at komme i dialog med Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg, og har modtaget et svar fra sekretæren om, at hun bakker op om embedsmandens beslutning.

Vi var seks personer, der sammenlagt har brugt i alt 36 timer på planlægningen, heri er ikke medregnet den tid, der er brugt på ansøgninger, annonce og kontakter med oplægsholderne. Jeg synes, at vi som borgere i Aarhus Kommune har krav på at få en opgørelse over, hvad pengene, der er bevilget til frivillighovedstad, er brugt til.

Hvor meget er brugt til aktiviteter, der er arrangeret af frivillige?

Hvor meget er brugt til reklame, herunder T-shirts, muleposer, krus, slik m.m.?

Hvor meget er brugt til administration?

Kedeligt, at Danmarks næststørste kommune og årets frivillighovedstad ikke ønsker at markere FN’s internationale ældredag.