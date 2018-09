Tirsdag d. 11.9. viste DR et indslag i nyhederne om havbrugsplanerne i Kattegat. Omsider fik vi mange havbrugsmodstandere fra Djursland og Nordsjælland, som bliver direkte berørt af havbrug, de nationale mediers bevågenhed. Vi kunne dog have ønsket os, at der havde været mere plads til at få fokus på både bagsiden og slagsiden ved havbrug.

Den store risiko for algeopblomstring og iltsvind eksempelvis. At det netop var her på Djursland, man først i 1980’erne oplevede store mængder af døde fisk skylle op på strandene pga. iltsvind, maner til eftertanke. Ved samme lejlighed blev forskere for første gang klar over den direkte sammenhæng mellem overskydende næringsstoffer i havmiljøet og algeopblomstring og iltsvind. Det fænomen, man med et fagord kalder eutrofiering.

Til at imødekomme denne alvorlige tilstand iværksatte man efterfølgende tre vandmiljøplaner, kloakerede og byggede rensningsanlæg for over 9 mia. kr for netop at skåne kystvandene. Hver eneste husstand landet over betaler hvert år i gennemsnit 8.000 kr. til spildevandsrensning. For Djursland er det samlet langt over 100 mio. kr. årligt. I det lys undrer man sig over, at der pludselig er fundet ”miljømæssigt råderum” til både 800 t kvælstof, men også tonsvis af fosfor, medicin og foderrester. Alt i alt udledninger, som giver en blød og svampet havbund og grumset og grønligt badevand. Ikke just nogen turistmagnet.



Hvad der kunne være en turistmagnet er derimod, at Syddjurs Kommune, måske i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, tager initiativ til, at der oprettes en maritim nationalpark ud for vores østvendte kyster. Særligt området nord for Jernhatten og op mod kommunegrænsen ved Glatved er en enestående og uberørt kyststrækning. Her har vi noget så sjældent som en uhindret udsigt ud over det åbne hav. Alene udsigten fortjener en fredning. I kombination med at bevare den unikke udsigt og sikre et rent havmiljø kan vi langtidssikre de rekreative interesser i området. Vi kan også langtidssikre den store population af marsvin og et af landets bedste og mest besøgte fiskevande. Oveni vil en maritim nationalpark yde en afgørende beskyttelse af vores blå flag.

Alle analyser af turisme viser, at det, som trækker folk til, er uberørt natur i nær tilknytning til deres destination. Omvendt kan blot en sæson med grumset badevand forskrække folk i årevis. Kommer havbrugene, bliver det med en tilladelse på minimum 10 år, og enhver drøm om en maritim nationalpark og bæredygtigt fiskeri forsvinder. Det samme gør måske hundredvis af arbejdspladser og det marine liv.

I tilfældet med havbrug er det ikke både og, det er enten eller. Har du ikke skrevet under endnu, så gå ind på hjemmesiden www.nejtilhavbrug.dk, og skriv under mod havbrug, men for en maritim nationalpark.