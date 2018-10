Så er de der igen, politikerne. I alle aviser. Med guld og grønne skove til os alle, hvis vi stemmer på dem.



Det sædvanlige valgflæsk.

Men hvor godt går det i grunden for det ganske almindelige danske fodfolk? Tag f.eks JP 6/9. En smilende Lars Løkke til folket: »240 km/t, når uheldet er ude. Det er velfærd.«

En helikopter lurer i baggrunden. Vi er bare hurtige og effektive.

For mig og min familie, som alle bor i Aarhus-området, er det lidt svært at få øje på. For ni år siden havde jeg brug for hospitalsassistance og fik det. Uden tøven og omveje på AUH. For to år siden havde jeg igen brug for assistance og fik det.

Men denne gang dog ad omveje, nemlig på Aleris Hamlet, da AUH ikke kunne nå det inden for normeret tid. Men det virkede perfekt. Takket være Tordenskjolds soldater. Men den tid er vist også forbi, da aftalen med Aleris Hamlet vidst er opsagt.

Nu skal jeg så til det igen. Lægen sendte en henvisning til AUH, og beskeden jeg fik var, at det kunne de desværre ikke nå inden for normeret tid, men jeg kunne komme til om tre måneder. Eller vælge et privathospital i Viborg, ejet af en svensk kæde. Den besked var ikke behagelig. Men nu går turen altså til Viborg.

En anden del af familien havde også brug for hospitalsassistance her i sommer. Henvisning blev sendt afsted. Svaret var det samme. Desværre. Afsted til Viborg. En svensk læge lavede en udredning, men var ganske svær at forstå.

Ikke behageligt.

En “tredje” del af familie kom også i nød her i sommer, og lægen fik vedkommende indlagt akut – på Horsens Sygehus.

Temmelig omstændigt med en masse spildtid.

Jeg bor i en by med et nyt og særdeles dyrt sygehus. Jeg tvivler ikke et sekund på, at de mennesker, der arbejder på AUH, er kvalificerede ud over alle grænser. Det har jeg selv mærket. Og de skal bestemt have ros.

Det er noget andet, der er galt. Hvad ved jeg ikke, jeg har ikke forstand på at styre sygehuse. Det er der vist andre, der har?

Men at fare land og rige rundt, når der ligger et supersygehus i byen, irriterer mig grænseløst. Så når Lars Løkke siger, at det går med 240 km/t, når uheldet er ude, må familien opgradere deres køretøjer til denne hastighed.

Vi skal jo selv køre, hvis man ikke ligger på sit yderste. Der er jo ikke helikopterlandingsplads hverken i Viborg eller Horsens – mig bekendt.