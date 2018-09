Debat: Jeg er stolt af de nye hospitaler

Per Hovgaard svarer på et debatindlæg fra mig om de nye hospitalsbyggerier. Jeg kan ikke genkende Hovgaards billede af ubrugelige mursten, der alene er skabt af prestigehensyn.



Når vi bygger nye hospitaler i Danmark er det – selvfølgelig – af hensyn til både patienter, ansatte og pårørende. De nye hospitaler får enestuer med mulighed for, at pårørende kan overnatte. Og de bliver indrettet, så specialer samles. Et aktuelt eksempel fra Aarhus er, at 80 medarbejdere netop er rykket ind i de nye lokaler for Klinik for Hud- og Kønssygdomme for at tage imod de første patienter på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det betyder, at hele afdelingen for hud- og kønssygdomme nu er samlet på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Afdelingen har tidligere været delt i to med et mindre sengeafsnit på hospitalet i Skejby, mens Klinik for Hud- og Kønssygdomme og afdelingens forskningsfaciliteter var placeret på P.P. Ørums Gade i det centrale Aarhus. Det giver god mening både for patienter og medarbejdere.

Jeg er stolt af byggerierne. Og af de stadige forbedringer, som vi har opnået på sundhedsområdet de sidste 10 år. For det er nemlig direkte forkert at påstå, som Hovgaard gør, at sundhedsvæsenet leverer dårligere sygdomsbehandling og længere ventelister. Tværtimod er der opnået store resultater siden 2007: Hjertedødeligheden er reduceret med næsten en tredjedel, 10 procent færre dør af kræft, og ventetiden til operation er faldet med 30 procent.