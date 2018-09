Debat: Men hvem lytter til mennesker med handicap?

En stærk og stor forældreflok gik imod spareplanerne på folkeskoleområdet – og så lyttede politikerne og nedlagde forslaget. Dejligt, hvis det også fremtidigt vil komme mennesker med handicap til gode, at politikerne lytter til borgerne.





Dernæst fandt borgmesteren nogle penge, så sparekravet til skoleområdet blev halveret.

Stort tillykke til alle de forældre, der dermed har sikret, at folkeskolerne rammes langt mindre end oprindeligt tænkt.

Tilbage står spørgsmålet, hvad der nu vil ske med sparekravet på handicapområdet? Bliver det også nedsat – eller fjernet - nu der er fundet ekstra penge i kommunekassen? Tilbage står spørgsmålet, hvad der nu vil ske med sparekravet på handicapområdet? Bliver det også nedsat – eller fjernet - nu der er fundet ekstra penge i kommunekassen?





Eller er vi for få og for svage til at blive taget alvorligt? For få til at politikerne gider at lytte til os? Der er jo sandt at sige ikke mange stemmer i os.





Der var engang, da Socialdemokratiet var garant for, at der blev taget hensyn til de svageste grupper i samfundet – hvor det hed: ”Et samfund skal kendes på den måde, det behandler sine svageste borgere”. Hvor begreber som ”solidaritet” og ”de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder” var centrale og værdibærende. Er disse nu udskiftet med lyseblå skjorter, regneark og ”enhver er sig selv nærmest”?





Det håber jeg ikke, selv om man godt kunne få den tanke.