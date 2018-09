Debat: Havnens arealer skal anvendes til havneformål

Bestyrelsen i Aarhus Transport Group (ATG) har med stor bekymring læst en artikel i JP Aarhus den 4. september, hvoraf fremgår, at det skal undersøges, om der kan etableres renseanlæg på eksisterende havnearealer på Aarhus Havn.

Som interesseorganisation for transporterhvervet i Aarhus og Østjylland gennem 25 år har vi til stadighed oplevet et fortrinligt samarbejde med såvel politikere og embedsmænd i Aarhus Kommune om bl.a. udviklingen af Aarhus Havn. Den fælles dialog om at give virksomhederne konkurrencedygtige vilkår og at åbne for byudvikling tæt på og i respekt for havnevirksomhederne og deres virke og udvikling har vi altid oplevet som både konstruktiv og positiv.

De igangværende overvejelser om at fjerne virksomheder for at skabe plads til et renseanlæg på havnens område oplever vi derfor som en væsentlig ændret kurs, hvilket er særligt betænkeligt bl.a. henset til, at der som beskrevet i artiklen foreligger to gode alternative placeringer, som ikke påvirker eksisterende virksomheder.

Det fremgår endvidere af artiklen, at der skulle være tre væsentlige forhold, der taler for at lægge renseanlæg på havnens eksisterende areal.

I forhold til argumentet om eventuel tilsanding burde man efter ATG’s opfattelse afvente miljøkonsekvensvurderingen, der netop på et fagligt grundlag skal undersøge, om der forudses en utilsigtet negativ en effekt. Hvis dette måtte blive konklusionen, overvejes efterfølgende tilretninger i udformningen. Endelig kan det vise sig, at det er en helt ubetydelig omkostning at fjerne tilsanding, eller det kan sig vise sig hensigtsmæssigt. Det er et velkendt fænomen, at sand flytter sig over tid.

Påstanden om, at brug af eksisterende havneareal flytter renseanlægget længst væk fra de rekreative områder, oplever vi i ATG som en fordrejning af kendsgerningerne. En placering på den kommende yderhavn er på det punkt det optimale. Reelt kan det endda flyttes endnu længere væk, hvis det ønskes.

Endelig fremsættes en påstand om, at en placering på det eksisterende havneområde giver mulighed for hurtig etablering af renseanlæg. Her kan henvises til, at processen med det nye renseanlæg – som vi naturligvis alle ser frem til kommer i drift – har været kendt i årevis. Det forekommer derfor ikke konsekvent, at en mulig tidsbesparelse nu tillægges en så afgørende betydning, ikke mindst når en placering på eksisterende areal vil medføre en forhandling med virksomhederne og havnen om overtagelse. Hvis det ikke resulterer i et positivt resultat, vil der gå lang tid med en ekspropriering, som endda ikke synes indlysende, når der foreligger gode alternativer, og som i øvrigt forudsætter godkendelse fra staten.

Ud over den kortsigtede negative effekt, en undersøgelse vil medføre, skal vi gøre opmærksom på, at den usikkerhed, der skabes i undersøgelsesperioden, vil kunne påvirke investeringslysten i de eksisterende og kommende virksomheder.

ATG skal som en konsekvens af ovenstående forhold anbefale Aarhus Byråd, at undersøgelsen om at anvende eksisterende havneareal afsluttes hurtigst muligt, og at miljøkonsekvensvurderingen for renseanlægget tilsvarende fremmes snarest muligt, således at beslutningen om placeringen kan træffes på et fagligt og balanceret grundlag, og havnevirksomhederne trygt kan fortsætte deres udvikling og daglige drift i tillid til en fortsat markant opbakning fra byrådet.