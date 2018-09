Debat: Stigmatiseret kommunikation

En grønlænder, der er hjemløs, er i sig selv ikke så mærkeligt, men at han også er alkoholiker – jo, så får vi cementeret vores fordomme. På et stort billboard, strategisk placeret på Godsbanen i Aarhus, har man valgt at udstille et helt folk. Det er ikke bare som kommunikationsmenneske, jeg føler ubehag, det er også som almindelig medborger.

I sidste weekend gik tusindvis af aarhusianere forbi grønlænderen på vej til og fra Aarhus Street Food Festival på Godsbanen for at sætte tænderne i alverdens lækker mad.

Godsbanen er et inspirerende og anderledes område med sine containere og interimistiske små ”byggerier” udsmykket med graffiti, planter og sjove påhit. Samtidig er det her, nogle af Aarhus’ mere end 750 hjemløse har fundet et helle. En del af dem er alkoholikere eller misbrugere på anden vis. Stedet og dets beboere er et omdiskuteret emne blandt byens borgere og politikere. Men det er en anden historie.

Det, der fik mig til at stoppe op på min vej til og fra madmarkedet, var denne kæmpeplakat med en grønlandsk mand, der – med en tekst under billedet – fortæller en fin, men yderst trist historie om hans liv som alkoholiker, hvad det gør ved ham, og ikke mindst hvad det gør ved de mennesker, han møder.

Ordet ”de” i denne sammenhæng – ”de hjemløse”, ”de handicappede” – bidrager til en stigmatisering, der også medfører en form for diskrimination; ”de” er noget for sig. Og med brugen af den grønlandske mand, der er hjemløs og alkoholiker, leverer plakaten et klassisk eksempel på sociologen Goffmans beskrivelse af et stigma. Fokus flyttes fra hjemløse til et uskønt spørgsmål om etnicitet og alkoholikere.

Jeg undrer mig over, at plakaten nåede så langt, uden nogen stillede spørgsmål. Hvem står bag dette initiativ? Går man ind på Baseprints hjemmeside, står der: »Vi er blevet hacket…«