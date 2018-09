Debat: Aarhus Byråd kvæler min ild

Som ungt menneske skal man høre på meget vrøvl. Vi er ugidelige, individualistiske og er mere interesserede i vores Instagram-konto end i andre mennesker.

Det er heldigvis ikke rigtigt. Men i Aarhus kæmper byrådet hårdt for at opfylde den profeti.

Jeg er en af de yngste aktive kræfter i Brabrand Boligforening. Faktisk er jeg ikke bare det yngste nuværende medlem af foreningsbestyrelsen, jeg er det yngste nogensinde – og derudover også formand for den afdeling, jeg selv bor i.

Det her skal ikke være en Goliat og David-historie. Det er ikke lille mig mod det store stygge byråd. Det her skal ikke være en Goliat og David-historie. Det er ikke lille mig mod det store stygge byråd.

Det er jeg, fordi jeg gerne vil give ud af mit overskud til mine naboer, deltage i et forpligtende fællesskab og tage et ansvar for at skabe en bedre verden — også lokalt i min boligforening. Jeg mener nemlig grundlæggende, at man bør tage ansvar for sine omgivelser.

Men det synes Aarhus Byråd ikke, at jeg skal. De synes, at de er bedre til at bestemme.

Jeg bor i afdeling 19, Bronzealdervænget, som ligger ikke langt fra Toveshøj og Gellerup, og når jeg ser, hvordan byrådet behandler mine naboer, så mister jeg modet. Jeg mister troen på, at jeg kan gøre en forskel ved at engagere mig. For det er åbenbart ude af mine hænder.

Jeg kan da være ligeglad, kunne du måske indvende – jeg bor jo netop ikke i Gellerup eller Toveshøj.

Men når byrådet træder på Gellerup og udvander beboerdemokratiets indflydelse ved at aftale områdets skæbne uden at høre beboerne eller boligforeningen, så mister jeg troen på, at jeg kan gøre en forskel.

Især når byrådet endda trygler regeringen om flere beføjelser til at bestemme over frie mennesker, begynder jeg rigtig at frygte. For hvorfor skulle de ikke også køre mig og min afdeling over en dag?

Det er alle os, der frivilligt gør en indsats for vores lokalmiljø for at skabe en bedre by og give folk bedre liv mod et byråd, der synes, at de skal bestemme det hele.

Vi vil alle sammen gerne have aktive medborgere, der engagerer sig i deres lokalmiljø og forsøger at gøre en forskel. Men det gør man kun, hvis man tror på, at det kan nytte noget.

Derfor må byrådet acceptere, at frie mennesker tager frie valg. At de ikke skal tage rattet og tvinge os over på passagersædet.

Hvis ikke de forstår det, bliver vi alle til kommunens klienter.