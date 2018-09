Debat: Vi fik vores campingvogn smadret af tåbelige forhold på Aarhus Havn

Vi fik for nylig smadret vores campingvogn i p-huset ved Dokk1 på Aarhus Havn.

Vi kom kørende vestfra til den sydlige del af havneområdet i Aarhus for at finde færgen til Sjællands Odde . Den ganske store vej, vi kørte på, viste sig meget overraskende at slutte i p-huset – uden åbenbare flugtmuligheder. Vi kørte (vildt stresset) gennem p-huset og så på den anden side af p-huset, at yderligere fire personbiler kørte rundt på dette flotte flisebelagte område for at finde en udvej. Forgæves. Vi var fanget. Men rart, at vi ikke var de eneste tumper.

Vi kørte tilbage gennem p-huset, men overså åbenbart, at der var angivet en maksimal højde. Vi smadrede derfor både en del af p-husets ejendom og vores gode campingvogn. Vi kunne godt komme ind med campingvognen - men ikke ud.

Jeg gætter på, at der er nogle kommunale vejfolk, som har kedet sig på deres arbejde og derfor har fundet på – eller i det mindste godkendt - denne sjove model. Måske kan de ovenikøbet fra deres arbejdsplads med et smil iagttage de mange bilister, der kører forvirret rundt – efter at være lokket i en fælde. Og det er smart tænkt, at man kan komme ind i p-huset uden problemer, og så sætter man begrænsninger på udvejen.

Disse opfindsomme kommunale folk bidrager jo også positivt til Aarhus-områdets økonomi. Der er ganske mange penge i de uheld, som følger i kølvandet på modellen . Det giver arbejde til lokale folk. Og – afgørende vigtigt – det er jo kun personer, der ikke bor i Aarhus, som kommer i fedtefadet.