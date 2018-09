Debat: Store køretøjer bevæger sig også sidelæns

Så er det rædselsfulde sket igen igen, endnu en højresvingsulykke med dødelig udgang.

Endnu en ung kvinde på cykel er meningsløst blevet dræbt ved mødet med en svingende lastbil i København – fredag den 31. juli 2018 blev den sidste dag i hendes liv.

Et ungt liv er sluttet alt for tidligt, en familie er efterladt med en ubærlig sorg, der aldrig helt slipper sit tag, og en lastbilchauffør har fået et ”klip i kørekortet”, men langt værre, nok også et ”klip i livet”, som han vil bære med sig i mange år fremover.



Glem alt om vanvidsbilister, spritkørsel, fartdjævle etc. De deltager ikke i denne form for ulykker, hvor en stor, men langsomtkørende lastbil maser en spinkel cyklist med frygtelig kraft, mens Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, politiet m.fl. ser hjælpeløst til. De sædvanlige elementer er ikke i spil her, i noget som kun kan betegnes som helt meningsløst.



Noget må der gøres – man kan ikke bare læne sig tilbage og vente på, at den helt samme type ulykke sker igen og igen.

Først på året gik det også galt, denne gang i Aarhus, endnu en ung pige på cykel kom ind under en højresvingende minibus og måtte bagefter frigøres. Heldigvis blev hun ikke kørt over af et af hjulene, så hun slap rimeligt heldigt fra det. Det er en rædselsfuld type ulykke, som ikke ret mange slipper fra med livet i behold, men hvorfor bliver disse ulykker ved med at ske?



Jeg tror, at den afgørende faktor er et hidtil overset forhold i forbindelse med store biler, der drejer til højre om et hjørne, nemlig det at sådanne biler, ud over at de naturligvis bevæger sig fremad i den retning bilens forparti peger, så bevæger de sig også sidelæns – og de gør det overraskende og med en højere hastighed end den, hvormed bilen bevæger sig fremad. Det er noget, enhver vil kunne overbevise sig om ved at iagttage det fra fortovet, og det er der desværre alt for mange andre, som er blevet klar over, som det sidste de har oplevet i deres liv.

Myndighederne, FDM m.fl. bør lave en grundig undersøgelse af disse forhold, som så forhåbentlig kan føre til en forbedret sikkerhed.



Det er min teori, at meget få af disse ulykker sker ved, at en cyklist i fart forsøger at overhale en lastbil indenom. Jeg tror, det primært sker, fordi en afventende, eller standset, cyklist placerer sig for langt fremme og bliver totalt overrasket, når bilens side bevæger sig hurtigt ind mod vedkommende, som siddende på cykel, med et ben til jorden, eller stående med cyklen på sin højre side, har meget svært ved at komme væk hurtigt nok, fordi det nærmest skal foregå sidelæns, og jeg er sikker på, at der vil være mange af dem, der kom væk hurtigt nok, der har oplevet dette.

I tilfældet med den unge kvinde i Aarhus var hun rent faktisk stoppet helt op, var stået af cyklen og afventede, at minibussen kørte forbi, så rent faktisk var hun fodgænger, og det, tror jeg som nævnt, har været gældende i de fleste tilfælde.



Hvordan kan det så være, at det i de allerfleste tilfælde er kvinder, det går ud over, som vel generelt må anses for at være de forsigtigste cyklister sammenlignet med de mandlige?



Vi mennesker er jo forskellige, og med fare for at nedkalde en shitstorm over mit syndige hoved (en shitstorm der dog vil have den afledte effekt, at nogen bliver opmærksom på dette) så er det min teori, at det i denne her situation drejer sig om graden af rumlig fornemmelse, altså evnen til at forestille sig den bane, som bilen kommer til at bevæge sig i. Kvinder (nogle) har muligvis ikke den samme evne til det som mænd (nogle), lidt ligesom at kvinder (nogle) i højere grad end mænd (nogle) kan have svært ved at skelne højre fra venstre. I givet fald er det noget medfødt, og så må myndighederne finde ud af at tage højde for det med afmærkninger eller på anden vis.



Mens vi utålmodigt venter på, at der bliver gjort noget effektivt, kan vi jo konstatere, at lastbiler bliver plastret til med flere og flere spejle, så nogle efterhånden ligner kørende spejlkabinetter. Som udgangspunkt er det jo kun godt, hvis det kan gøre det mere sikkert, men i vor teknologiske tidsalder burde alle større biler forsynes med kameraer, som på en skærm kan vise de problematiske områder langs med bilen.



I hvert fald må der gøres noget – man kan ikke bare læne sig tilbage og vente på, at den helt samme type ulykke sker igen og igen med næsten statsgaranti for en dødelig udgang.