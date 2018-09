Debat: Der ligger mange gode historier gemt på havnen

Havnen - Maritim Kontakt Nr. 39 og M/S Museet for Søfarts ”Årbog 2017” sætter et meget sigende punktum for deres vellykkede publikation. Min forventning er, at det blå-grønne initiativ, Aarhus Søfarts Museum yderst på Pier 3, vil imødekomme en del af de ønsker som kreative sjæle i Aarhus og i Aarhus byråd oftere og oftere udtaler, når snakken går, om hvordan den fortsatte udvikling af ”De Bynære Havnearealer” skal gribes an.

VM i sejlsport føjede sig smukt til de tidligere maritime højdepunkter, bl.a. flere gange Tall Ships Races. Publikumsinteressen viser med al ønskelig tydelighed, at søens verden, som også Aarhus Søfarts Museum i det daglige arbejder hårdt på at præsentere i bedre og bedre rammer, har et potentiale og en fremtid, som mange om bord på Aarhus Ø og ”omegn” vil få glæde af.

Siden Aarhus Kommune første gang forlangte at Aarhus Søfarts Museum skulle flytte, er museet vokset fra 4 til 14 containere. Ved en helt ekstraordinær indsats fra Aarhus Søfarts Museums frivillige medarbejderes side, lykkedes det at forny facaden mod Bernhardt Jensens Boulevard. Det betød, at publikumsinteressen under VM 2018 voksede tilsvarende. På gode dage besøgte lige så mange gæster Aarhus Søfarts Museums udstillinger, som hele sidste år. Verdensmesterskaberne i sejlsport kunne Aarhus Søfarts Museum fejre ved at finde én af de helt store vindere frem. Den berømte ”Tea and Wool Clipper” Cutty Sark, under sejl i Aarhus Bugt. Særlig kendt er det skib fra kapsejladsen mod Thermopylae hjem fra Shanghai i 1872.

Det er en rigtig god historie. Andre gode historier ligger og venter på at komme frem i lyset, i takt med at Aarhus Søfarts Museum får bedre arbejdsmuligheder. Peter Mathiasens efterlysning af idéer fra byråd og andre kan kun forbedre udsigten til en god udvikling, til glæde for alle.