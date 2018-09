Forældrene i Aarhus har talt.

Politikerne må tilbage til skrivebordet og løse opgaven om besparelser på en anden måde. Denne gang med flere omkring bordet – elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre. Og så må de åbne en anden pengekasse end Børn og Unges.

Opbakningen både i politikernes egen by Aarhus såvel som på landsplan er meget lille, og der er sat mange røde streger i sparekataloget, der udmærker sig ved, at der ikke er lavet grundige konsekvensberegninger – hverken økonomiske eller menneskelige. Hovedrystende går borgere fra informationsmøderne med Børn og Unges konstituerede direktør, Søren Aakjær, som har stået for det, forældrene på godt aarhusiansk kalder makværk, som tydeligvis er lavet af folk med ”kolde hænder”.

Nu skal der ro om den aarhusianske folkeskole og, styringen skal ligge på skolerne – hos ledere, personale, forældre og elever. Nu skal der ro om den aarhusianske folkeskole og, styringen skal ligge på skolerne – hos ledere, personale, forældre og elever.

Borgerne er sure, rystede og utrygge ved, at de, der skal tegne Børn og Unges fremtid i Aarhus, kan finde på at skære så hårdt ind til benet uden at have skænket konsekvenserne en tanke eller inddraget brugerne. Det rammer nerven hos aarhusianske forældre. Det bliver et klart og tydeligt nej tak – og facebookgruppen ”Bevar Skolerne i Aarhus” taler sit tydelige sprog. På kun seks dage tæller gruppen mere end 10.000 borgere, som er utilfredse med magistratens forslag til besparelser.

Efter fem dages massivt pres meddelte Børn og Unge-rådmand Thomas Medom (SF), at de meget udskældte strukturændringer var taget af bordet. Det modsiges dog af formanden for Børn- og Ungeudvalget Eva Borchorst Mejnertz (R), som bekræfter, at forslaget ikke er taget af.

Borgmester Jakob Bundsgaard (S) har indkaldt politikere til krisemøde for at finde andre sparemuligheder end på strukturen i Folkeskolen.

Skoleplan skaber stadig stor usikkerhed Vil alternative skolebesparelser ramme undervisningen, lærerne eller søgningen mod folkeskolen, lyder spørgsmålene fra lærerne og skoleledernes formænd.

Da strukturen er ude af forhandlingerne, behøver man ikke holde høring, og det bekymrer aktionsgruppen, der opfordrer politikerne til at åbne gildet og invitere til dialog.

Forældrene fortsætter presset – kampen er ikke slut endnu. Vi skal stadig kæmpe, og aktionsgruppen anbefaler forældrene at holde fast, at møde talstærkt op til høringsmøderne, at blive ved med at lave høringssvar til hele sparekataloget, at tage direkte kontakt til politikerne og invitere endnu flere forældre ind i facebookgruppen.

Aktionsgruppen, som består af skolebestyrelsesmedlemmer og er godt understøttet af Skole og Forældre Aarhus, byder nu byrådet op til omdans. Hvis der skal være et fundament at bygge videre på efter besparelserne, så er politikerne nødt til at inddrage brugerne – og ikke med kun 14 dages høringsfrist, hvor politikerne har været svært tilgængelige i forhold til at mødes. For at sikre et bredt forlig skal lærere, ledere, pædagoger, administrativt personale, elever og forældre med omkring bordet.

Vi skal have folkeskolen tilbage, målstyringshysteriet og de omfattende dokumentationskrav skal reduceres ud, nu skal der ro om den aarhusianske folkeskole og, styringen skal ligge på skolerne – hos ledere, personale, forældre og elever. Lad de lokale skoler få mere selvbestemmelse, stop projektrytteriet, og lad os alle forme den folkeskole, vi alle gerne vil mødes om.