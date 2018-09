Debat: Forholdene på Klostertorv

For et par dage siden bragte TV 2 Østjylland et indslag om forholdene på Klostertorv.

Anledningen var, at en 90-årig kvinde, der bor på Klostret, er utryg ved at gå ud, fordi pladsen er domineret af en gruppe socialt udsatte med en meget grænseoverskridende adfærd.

I indslaget gjorde hendes søn rede for moderens ængstelse, og han efterlyste ordnede og trygge forhold. Efterfølgende bad TV 2 den ansvarlige rådmand om en kommentar. Svaret var tredelt.

Han medgav, at der var problemer på torvet, men at han ikke ville være med til at dæmonisere en gruppe borgere, der i forvejen havde det svært.

Når rådmanden pointerer dette, mener han dermed, at andre dæmoniserer gruppen, og disse andre må i denne sammenhæng være den 90-årige og hendes søn, fordi de er de eneste, der optræder i sammenhængen.

Det er jo smart rent retorisk, men det er langt under lavmålet indirekte at beskylde en 90-årig, der gerne vil føle sig tryg, når hun går uden for sin dør, for at dæmonisere en gruppe.

Næste svar, rådmanden gav, var, at der jo i området er mange "hårde" udskænkningssteder. Underforstået, at det nok er unge mennesker, der skaber problemerne døgnet rundt i området. Da mange udskænkningssteder rent faktisk er lukket hen over sommeren, fordi byen er voldsomt udtyndet for studerende i samme periode, er sandhedsværdien af påstanden yderst tvivlsom, for ikke at benævne det som udenomssnak.

Det sidste løsningsforslag var at øge den forebyggende indsats. Svaret på, hvordan det lige skulle kunne hjælpe den gamle kvinde her og nu, blæser sikkert stadig i vinden over Mindeparken, hvor rådmanden blev interviewet i sportslige omgivelser langt fra problemerne på Torvet.

I øvrigt er der vel i de sidste 20 år brugt millioner af midler på at løse problemerne på torvet uden synlige resultater, og om den ældre kvinde lever længe nok til at se resultaterne af den forebyggende indsats er således helt urealistisk. Så ifølge ovennævnte svar, må hun altså forblive indendørs.

Det var måske en idé, at rådmanden tog en uges praktikophold hos partifællen Henrik Saas-Larsen, som ser ud til at have en klarere opfattelse af, at selv om den 90-årige ikke tilhører en såkaldt minoritetsgruppe, bør der også tages hensyn til hende, således at hun føler sig tilpas ved at gå uden for sin dør.

Og det er vel også klassisk socialdemokratisk politik.