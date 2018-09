Debat: ”Rethink” skolerne i Aarhus

Nu har Aarhus chancen for at ”rethinke” sit skolesystem, så det kan omstilles til den internationale standard med primærskole for børn og sekundærskole for de unge, inspireret af den nordamerikanske high school. Ved reformen i 1975 valgte vi i stedet den sovjetiske enhedsskole fra 1. til 10. klasse. Men i reformen 2014 har vi mulighed for at indføre en ”highskole” ved at benytte §25 a, som siger: »Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.«

Så hvorfor ikke udskyde ændringen et år og nedsætte en OECD-ledet skolekommission til at guide omstillingen? OECD vil sandsynligvis anbefale følgende plan:

Kommunerne indretter lokale primærskoler for børn med årlige lærerskift, så læreren kun har én klasse. På de første klassetrin dækker læreren alle fire omverdensfag: natur, samfund, sprog og matematik. Senere specialiserer lærerne sig i enten natur og matematik eller samfund og sprog. Læreren har et fast klasseværelse, hvor der hvert år kommer en ny klasse.

Vikarer er sjældne, da lærerne stortrives ved kun at undervise i hjertefaget, ved at have sit eget lokale, ved at kunne rose alle unge og ved at møde nye hold hvert halve år.

Ny skole

I 7. klasse begynder den unge sit identitetsarbejde: Hvem er jeg, hvad kan jeg? De unge bør så skifte til en helt ny skole med helt nye lærere, der kun underviser unge.

Ved ankomsten bydes den unge velkommen med agtelse: ”Alle har et talent! Og i fællesskab skal vi nu afdække og udvikle dit personlige talent. Det sker med daglige lektier i selvvalgte boglige eller praktiske halvårshold sammen med enkeltfagslærere. Som giver dig ros for at have talent eller for at have mod til at afprøve noget nyt og ukendt, f.eks. håndværk eller tysk.”

Den unges identitetsarbejde støttes nu af seks forskellige valghold, der vælges af interesse eller nysgerrighed og erstattes af nye hold hvert halve år. Og som godkendes, blot man opnår 70 pct. af de point, der gives for fremmøde, aflevering, delprøver mm.

Enhedsskolen stavnsbinder

Modsat bruger enhedsskolen tvangsklasser, der stavnsbinder de unge til at følge årgangen, så identitetsarbejdet visner ved at være indespærret i samme stamklasse i årevis, time efter time, dag efter dag, uge efter uge og måned efter måned. Hvilket fører til tvangsklassens veldokumenterede plager: støj, mobning, fravær, bundkarakterer, snyd, druk, flugt til privatskoler af unge, lærere og ledere samt drengemistrivsel, da drenge er to år efter pigerne i modenhed. Som ”highskolen” netop undgår med daglige selvvalgte halvårshold. For med kravet om 70 pct. succes er der ikke tid til larm i timen, som typisk bruges til at lave lektier til næste dag, så man kan holde fri efter skoletid. Mobning undgås, da man ikke når at blive træt af hinanden med seks forskellige hold dagligt og med nye hold hvert halve år. Ved fravær får man ikke hjælp til lektier, og med en lav procent bliver blokken ikke godkendt.

Tvangsklasser kvæler læring

Bundkarakterer forebygges af daglige lektier, som holder det faglige niveau ved lige. Eventuelt snyd opvejes af de mange andre faktorer, der indgår i karakteren. Druk begrænses for at kunne møde frisk og udhvilet mandag morgen. Vikarer er sjældne, da lærerne stortrives ved kun at undervise i hjertefaget, ved at have sit eget lokale, ved at kunne rose alle unge og ved at møde nye hold hvert halve år. Drenge og piger har forskellige aldre, men samme interesse. Så hvorfor skifte til privatskole, når man skifter hold dagligt og hvert halve år?



Tvangsklasser kvæler både talent og læring. Det skjules dog ved at erstatte skriftlige prøver med mundtlige, hvor byger af ledende spørgsmål sikrer en mellemkarakter. I de få skriftlige eksaminer sænkes kravet, så man kan bestå folkeskolens afgangsprøve i matematik ved blot at regne hver sjette opgave korrekt.



Ved at ”rethinke” skolen får Aarhus førertrøjen i Europa, som overalt leder efter et alternativ til de tvangsklasser, man har fastholdt siden Napoleonstiden. De var gode til at opbygge en embedsstand, men er alt for ufleksible i et videnssamfund, hvor de færreste har samme job hele livet. Og hvor alt for meget talent går til spilde.