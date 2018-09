Debat: En skadelig tendens

Jeg kunne den 28/8 læse, at Rådmanden for Social og Beskæftigelsesafdelingen, Kristian Würtz (S), udtaler, at han trods besparelser på området vil skaffe midler til Psykiatrien.

Pænt af ham.

For to år siden ville Thomas Medom (SF) i samme stol, skaffe penge til Voksenhandicap, som man siden 2009 havde skåret helt ned til det uanstændige og livstruende. Disse midler vil han nu hive ud af Voksenhandicap igen og flytte over til psykiatrien.

Kære psykiatri, glæd jer ikke for meget, for det her er som at tisse i bukserne for at holde varmen, og på et tidspunkt kommer vi alle til at dø af kulde.

Det ene år giver man 50 millioner kroner som et plaster på de mest tyndslidte steder, nemlig ekstra nattevagt på et bosted for svært autistiske mennesker, hvor man året før havde adskillige livstruende situationer for beboerne, som fik låst sig ude i undertøj i frost og kulde. Disse ekstra nattevagter vil man nu afskaffe igen.

Samt til den af lovgivningen bestemte ferie med pædagogisk ledsagelse. Fem døgn hjemmefra, syntes regeringen er nok til mennesker, der bor på bosteder. Fem døgn som Aarhus nu vil nedsætte til tre her året efter.

Jeg er så vred og bedrøvet over den umenneskelighed, der hersker blandt embedsmænd og politikere. Hvem andre i dette samfund end dem, der har allermindst, lever så indelukkede liv?

Embedsmænd og politikere i Aarhus sad sidste år og spillede hasard med vores svageste borgeres liv og levned ved at indregne penge, man forventede at få i kassen, men som så udeblev.

Året før lavede de et kørselskontor med det formål at spare 6 millioner kroner på kørsel af børn, ældre og mennesker med handikap, hvilket betød store forringelser og stress hos mange familier, samt et merforbrug på over det dobbelte af det, man skulle spare.

Hvis en almindelig familie gør sådan noget, så ryger de i Ribers. Et byråd, de henter bare underskuddet hos ældre, børn og mennesker med handicap.

Det kan I ikke være bekendt.

At sørge for at der er penge både til de gamle, børn og unge og mennesker med handicap og psykiatrien, så vi alle kan få ordentlige levevilkår, det er en af de fornemmeste pligter, en Borgmester og en Socialrådmand har.

Tag jer sammen og få styr på det, men hold fingrene fra børn, ældre og mennesker med handicap.