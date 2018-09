Debat: Venstre insisterer på 300 ekstra arbejdsløse

Venstres Britt Bager roser i JP Aarhus forleden den beskæftigelsesaftale, som Socialdemokratiet sammen med regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i forrige uge.

Jeg er enig med Britt Bager i, at der er mange gode elementer i aftalen. Vi er mange, som længe har ønsket et mere enkelt beskæftigelsessystem.

Det er ærgerligt, at Venstre er gået væk fra princippet om, at arbejdsløse skal »vendes i døren« og hurtigst muligt ud i ny beskæftigelse, uddannelse eller aktivering. Det er ærgerligt, at Venstre er gået væk fra princippet om, at arbejdsløse skal »vendes i døren« og hurtigst muligt ud i ny beskæftigelse, uddannelse eller aktivering.

Men det er en smule grotesk, når Britt Bager skriver, at Venstres mål har været at »hjælpe flest mulige væk fra offentlig forsørgelse og i arbejde«. For under forhandlingerne har Venstre insisteret på, at aftalen skulle mindske beskæftigelsen med 300 personer.

Venstre stod nemlig stejlt på kravet om, at indsatsen til gavn for de arbejdsløse skulle forringes.

Fremover kan de gå helt op til et halvt år uden at blive tilbudt aktivering. Det kan få store konsekvenser, især for de unge, som kan komme til at gå op til dobbelt så lang tid som i dag uden et tilbud.

Det betyder ifølge regeringens egne tal, at 300 personer bliver parkeret på offentlig forsørgelse frem for at være i arbejde – stik modsat af det, Britt Bager hævder, og som Venstre lovede, da de kom til magten.

Det er desværre ikke første gang, at Venstre svinger sparekniven over de arbejdsløse.

Sidste år skar man eksempelvis kraftigt ned på støtten til at sende arbejdsløse i uddannelse, da man skulle betale for blandt andet skattelettelser til erhvervslivet.

Samtidig taler Venstre om, at vi mangler arbejdskraft.

Først var det pensionsalderen, der skulle hæves. Og nu taler Venstre varmt for at åbne sluserne for lavt betalt arbejdskraft fra Ukraine, Kina og andre tredjeverdenslande.

Socialdemokratiet vil først og fremmest investere i at få vores arbejdsløse videre i job og uddannelse. Det gavner både de arbejdsløse,virksomhederne og samfundet.

Hvorfor vil Venstre ikke være med til det, Britt Bager?