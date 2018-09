Debat: Stop karakterræset – indfør stopprøver!

Stop karakterræset! Vi skal i stedet have stopprøver på uddannelserne og samtidig sætte de adgangsgivende karakterkrav ned.

Ved en stopprøve vil de studerende blive testet på deres evner i forhold til den konkrete uddannelse. En dårlig karakter i oldtidskundskab eller fysik afslører således ikke ens evner inden for for eksempel jurastudiet, hvad derimod en stopprøve ville kunne gøre.

Studerende skal altså tryktestes på de relevante evner.

Det er godt for studiet, at dem med relevant potentiale er repræsenteret bredere. Det giver samtidig de studerende en bedre mulighed for hurtigt at vurdere, om de har valgt rigtigt: Til glæde for den enkelte studerende, og til glæde for samfundsøkonomien.

Jeg synes derudover også, at det er vigtigt, at en stopprøve allerede foretages på det første studieår.

Det betyder, at flere får chancen, og dem, som fortsætter, er egnede. Den studerende kan altså skifte studie uden at have spildt flere år.

Så stop karakterræset! Den potentielle biolog skal ikke stoppes af en dårlig karakter i religion!