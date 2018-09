Debat: Lad bare de andre betale

En rådmand i Aarhus fyrede tre direktører i skoleregi. De tre har dyre fratrædelsesordninger, der skal dækkes af et anstrengt budget for skoleområdet, men det bekymrer ikke rådmanden, for han ønsker, at kommuneskatten skal stige.

Det er altså usympatisk at forlange, at andre skal betale for de dumheder, man har begået i fællesskab med andre i 2017, og det, man selv står for i dette forår.

Tre direktører på skoleområdet må også være for meget, én skoledirektør må være tilstrækkeligt.

I det hele taget sker der overflødige ansættelser af direktører i det offentlige, hvor der i virkeligheden er tale om forkromede kontorchefer. Det siger jeg, fordi disse mennesker først og fremmest er administratorer, der udfører et arbejde efter et byråds retningslinjer – og Folketingets regler, og som også langt hen ad vejen er dækket af rådets beslutninger – hvis der ikke lige kommer en arrig rådmand på tværs.

Når jeg har svært ved at kapere de mange direktører i det offentlige, skyldes det, at direktører i det private har et større ansvar og i højere grad skal sætte kursen for et foretagende. Men der indvendes så, at man er nødt til at give offentligt ansatte ledere betingelser, der ligner privates – ellers går de offentligt ansatte over i det private erhvervsliv.

Glem det! Ifølge DJØF får 98 pct. af deres medlemmer, når de forlader en stilling i det offentlige, på ny et job i det offentlige. Der er nærmest vandtætte skotter mellem det offentlige og det private.