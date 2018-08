Debat: Super supersygehusoplevelse en fredag eftermiddag

Indkaldt ved en e-boks-melding fra Region Midt med detaljerede sted- og forløbsorientering mødte jeg fredag den 24. august 2018 kl. 12 op på Aarhus Universitets Hospitals Afdeling I 3 til en "pladsgørende operation i skulderen med kikkertteknik".

Receptionisten bad mig tage plads i venteområdet, et lyst og venligt sted, hvor der sad syv andre personer. Få minutter efter kom den læge, der havde besluttet operationen, og tog mig med på et samtaleværelse, hvor hun kontrollerede min identitet, satte kryds på højre skulder og gav mig et id-bånd på venstre håndled.

Hun bad mig vente på anæstesilægen. Han kom kort tid efter, gennemgik de relevante spørgsmål om mit brug af medicin, eventuelle tidligere oplevelser med fuld narkose og selve den siddende stilling ved operationen. Han bad mig gå tilbage til venteområdet, hvor en sygeplejerske ville komme og hente mig til operationsforberedelse.

Hun hilste på mig kl. 12:40, tog mig med til omklædningsarealet, hvor jeg fik en engangshospitalsbluse og nøglen til et tøjskab. I ventearealet nærmere operationsstuen forsynede hun mig med en dyne, en operationshue og flere id-strimler. Kl. 13:10 blev jeg hentet ind i en lys operationsstue, hvor hele fem personer tog hånd om mig, hver af dem hilste pænt og fortalte, hvad de skulle lave.

Sprøjtningen ind i kanylen i venstre hånd fik mig hurtigt til at falde i søvn. Kl. 13:40 så jeg lyset igen og blev kørt ind i opvågningsstuen, hvor sygeplejersken spurgte til mit smerteniveau og gav mig en tilsvarende smertestillende indsprøjtning. En anden tilbød mig kaffe og en sandwich.

Sygeplejersken gav mig velskrevet information om tiden efter operationen og medikamenter for de første dage. Så fik jeg et iceband, tilpasset skulderen, som jeg måtte tage med hjem og bruge til smertelindring. Udover det fik jeg en armslynge til at lette armen, når jeg går. Til sidst fik jeg et genoptræningsprogram og meldingen, at en terapeut vil kontakte mig mandag. Kl. 15:10 ringede hun til Falck - for jeg var færdig.

For mig var hele forløbet en meget behagelig erfaring af en yderst professionelt og til tiden gennemført behandling, som jeg gerne vil rose og sige en stor tak for.