Debat: Sidestil psykiatrien og de fysiske sygdomme i sundhedsreformen

Vi venter ude i kommuner og regioner spændt på regeringens udspil til en sundhedsreform. Den er blevet talt en del op, så man må formode at der faktisk er tale om at lave synlige ændringer. Vi vil gerne - modsat flere borgerlige partier - beholde regionerne, som, mener vi, har gjort det rigtig godt, og som vi ser som drivende kraft i også et kommende sundhedsvæsen.

Vi er helt klar over at der også er en psykiatriplan på vej, som forhåbentlig vil give psykiatrien et økonomisk løft. Men vi mener ikke, at psykiatriens forhold skal henvises kun til en særlig plan. Vi ønsker, at man endelig får sidestillet psykiatrien med de fysiske sygdomme. Ikke mindst da psykiske problemer hos borgerne de seneste år har ført til eksplosive stigninger i både henvisninger og behandlingsforløb.

En af de helt store udfordringer, for ikke at sige problemer, er overgange mellem region og kommune på netop det psykiatriske område. Ved udskrivning fra afdelinger med de fysiske og medicinske sygdomme, især hos ældre, ser det faktisk ud til, at man efter årtiers problemer med sektorovergange har knækket koden i mange kommuner. Derfor er det så forstemmende at se, hvordan der nogle steder fortsat mangler koordinering og brobygning mellem region og kommune for borgere med psykiske problemer.

Derfor er det ekstra interessant, at Lars Løkke Rasmussen i sommer bebudede en sundhedsreform, hvor man skal til genoptræning i hjemkommunen. Vi håber, satser og vil arbejde hårdt for, at det vil gælde hele sundhedsvæsenet i de kommende forhandlinger. Hermed også den psykiatri, som så længe er blevet behandlet stedmoderligt i lovgivningen. Det burde som minimum være et mål at sidestille psykiske sygdomme og fysiske sygdomme i modtagelsen i hjemkommunen.

Ligesom den medicinske patient har krav på øjeblikkelig, nødvendig indsats, skal det også være en rettighed for patienter udskrevet fra psykiatrien.

WHO har forudsagt, at i 2020 vil halvdelen af alle sygdomme i den vestlige verden være psykisk betinget. Det gælder alt - lige fra angst og depression til de mere alvorlige sygdomme. Det er på tide, at regeringen og Folketingets flertal tager det alvorligt og udover finansiering via finansloven og mindre afhængighed af midlertidige satspuljemidler, samtidig sikrer psykiatrien via ligestilling af somatiske (fysiske) og psykiske sygdomme.

Vi vil kort sagt holde Lars Løkke Rasmussen op på sit løfte om brobygning mellem det specialiserede og det nære sundhedsvæsen i den kommende bebudede sundhedsreform til også at omfatte psykiatrien. Også når han - forhåbentlig - kommer i opposition.