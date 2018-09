I JP Aarhus 22/8 beklager Claus Jacobsen (CJ) sig over, at apotekerne tilsyneladende ikke har en holdning til plastic, fordi personalet med hans ord pr. automatik putter medicinen i plasticposer, inden den bliver udleveret til kunden.

Det er muligt, at det foregår sådan på nogle apoteker, men som CJ selv skriver, så er vi apotekere selvstændige erhvervsdrivende, der har hver sin holdning til, hvordan vi driver vores apotek – herunder hvilke poser vi tilbyder vores kunder, og hvordan vi håndterer dem. Poserne altså.

Derfor har vi da også forståelse for, at vores forening ikke umiddelbart kan komme med en fælles holdning til plasticposer, som CJ ellers udbeder sig. På grund af diskretionshensyn kan ingen af os helt undgå poser. Men vi to apotekere fortæller gerne om vores posepolitikker, for de er noget forskellige fra den virkelighed, CJ beskriver.

På Nykøbing F. Svane Apotek, hvor undertegnede Betina Kjær Hansen er apoteker, har vi investeret stort i energivenlige løsninger og sorterer selv vores erhvervsaffald – bl.a. separerer vi metaldåserne. Og så tilbyder vi som udgangspunkt kunderne at få deres varer i poser af genbrugspapir. Eller man kan købe ”muleposer” af stof til en 10’er, hvilket betyder, at vi taber fem kroner pr. stofpose, vi sælger. Og ja – vi har også plasticposer, men dem udleverer vi kun til de kunder, der specifikt beder om dem.

På Vanløse Løve Apotek og Grøndalsapoteket, hvor undertegnede Aslan Asghari er apoteker, gør vi allerede ved indgangen kunderne opmærksomme på, at vi ligeledes kun udleverer plasticposer ved forlangende. Vi har valgt ikke at have papir- eller stofposer, men prøver i stedet at tale kunderne fra at få en pose i det hele taget. Og vi diskuterer også gerne anden emballage med kunderne. Og så sparer vi i øvrigt papir ved f.eks. at spørge, om kunden vil have en kvittering, inden vi printer den.

Det er jo bare to eksempler. Vi ved, at vi ikke er de eneste. Så jo, CJ – du kan sagtens finde en holdning til plastic på apoteket.