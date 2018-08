Debat: Specialister er med til at modtage patienterne

Målet for Akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital er rette patient i rette forløb, til rette tid og på rette specialistniveau.



Ph.d. fellow Andreas Lodberg Madsen skrev et indlæg 12/8 om akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital, som efterlader et indtryk af, at to yngre læger er alt hvad hospitalet kan mønstre til at modtage nye patienter. Da indlægget kan skabe en unødvendig og ubegrundet utryghed hos borgerne om modtagelsen af akut syge patienter, vil vi kommentere det kort.



Med flytningen af Akutafdelingen til nye og specialindrettede rammer i Skejby i maj 2018, fik vi mulighed for at gennemføre alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger til organisering af en Fælles Akutafdeling og implementering af Region Midtjyllands akutplan. Begge dele skal sikre, at alle akutte patienter får den rigtige behandling til den rigtige tid, bliver set og vurderet af en speciallæge i akutmedicin helt i front samtidig med at blive modtaget og behandlet af specialiserede akutsygeplejersker.



Ambulanceberedskabet i Region Midtjylland er styrket væsentligt, og allerede før patientens ankomst tager erfarne sygeplejersker med akutlægen bagved i hospitalsvisitationen stilling til, hvordan patienten skal modtages på hospitalet. Modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter i Akutafdelingen varetages i et tæt samarbejde mellem speciallæger fra stort set alle afdelinger.

Vi er således i gang med en meget ambitiøs omstilling af den måde hvorpå vi modtager akutte patienter på Aarhus Universitetshospital, således at specialister bliver inddraget tidligere uanset tidspunkt på døgnet. De nye arbejdsgange kræver tid og løbende justeringer. Det kan ind imellem give urimelige ventetider for patienter, og personalet udfordres af nye arbejdsgange, men der skal ikke være tvivl om, at de rigtige specialister altid står klar til at tage imod alvorligt syge eller tilskadekomne patienter.