Debat: Aarhus Kommunes kulturmidler skal bruges i Aarhus

I denne uge udspiller golfturneringen Made in Denmark sig i Silkeborg Ry Golfklub. Aarhus Kommune er, med et bidrag på en million kroner, blandt de store sponsorer. Er det en god idé? Det spørgsmål ville SF rigtig gerne have debatteret i byrådssalen eller Magistraten, men det fik vi ikke muligheden for, da rådmanden for Kultur og Borgerservice helt egenrådigt kan indgå sponsoraftaler på op til en million kroner.

Indtil videre skal man kigge langt for at finde fordelene ved at have brugt en million kroner på en sportsturnering beliggende i en anden kommune. Indtil videre skal man kigge langt for at finde fordelene ved at have brugt en million kroner på en sportsturnering beliggende i en anden kommune.

Der er mange gode grunde til at sponsorere arrangementer, og generelt er Aarhus Events dygtige til at skaffe spændende arrangementer til vores by. Deres mål om at sikre endnu flere events i Aarhus til glæde for byens borgere, gæster og erhvervsliv støtter vi i SF fuldt ud.

Men denne golfturnering finder ikke sted i Aarhus og brander ikke Aarhus. Af de i alt 34 artikler, der kan findes om Made in Denmark fra de seneste 30 dage, nævner kun fem af dem Aarhus, og fire af disse artikler handler om et event med golfspillerne Thomas Bjørn og John Daly i musikhuset med plads til 319 tilskuere. Indtil videre skal man kigge langt for at finde fordelene ved at have brugt en million kroner på en sportsturnering beliggende i en anden kommune.

Sponsoraftaler af denne størrelsesorden bør fremover ikke kunne indgås, uden der ligger en politisk beslutning bag. I SF mener vi ikke, at de aarhusianske skattekroner skal støtte sportsturneringer uden for vores egen kommune. I stedet bør man sætte grænsen ned for, hvor store beløb rådmanden kan uddele selv, til 500.000, så vi sikrer os, at kommunens midler kommer aarhusianerne til gavn.