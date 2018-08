Hen over sommerens agurketid er debatten om regionernes fremtid blusset op igen.

Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance er klar til at nedlægge regionerne, mens Venstre er lidt mere forbeholden.

Men Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bebuder strukturelle forandringer, der skal sikre en bedre sammenhæng i behandlingen i Danmark.

Han sagde på et pressemøde den 17. august i forbindelse med Venstres sommergruppemøde:

»Regeringen vil komme med et forslag til en sundhedsreform, når Folketinget er åbnet.«

To af tre regeringspartier ønsker at skrotte regionerne

Ikke fordi regionerne har gjort det dårligt, men alene fordi man mener, at det fra starten af var en fejl at oprette dem. Venstres mangeårige folketingsmedlem Britta Schall Holberg mener endda, at det fra starten har været planen at nedlægge regionerne. Hvis det er sandt, hvad Britta Schall Holberg siger, så er der blevet spildt rigtig mange skattekroner på først at nedlægge amterne, derefter oprette regionerne for så at lukke dem ned igen.

Det mest bekymrende er imidlertid, at der ikke synes at være et godt alternativ til regionerne. Flere eksperter har således betvivlet, om der findes et reelt alternativ. Erfaringerne fra Norge har vist, at en statsliggørelse af sygehusene er en dyr fornøjelse, og kommunerne er for små til at drive hospitalerne. Hertil kommer, at mange frygter, hvordan enkeltsagspolitikere på Christiansborg vil kæmpe for deres lokale sygehus og lade leflen for stemmer vinde over saglige og faglige hensyn i udviklingen af vores fælles sundhedsvæsen. Dette har vi set ske både under finanslovsforhandlinger og i forbindelse med andre forhandlinger. Her brugte forhandlerne bl.a. meget af deres tid og energi på at diskutere, om der fortsat skulle være fødsler i Holstebro, i stedet for at holde fokus på Danmarks økonomiske fremtid. Hvordan vil det ikke gå, hvis Folketinget får ansvaret for sygehusene i hele landet?

Debat: Derfor skal regionerne bevares

Drop den useriøse dagsorden med nedlæggelsen af regionerne og brug i stedet tiden og kræfterne på at diskutere, hvordan vi kan forbedre behandlingen af patienterne og skabe et sammenhængende sundhedsvæsen. Regionerne skal udvikles og ikke afvikles. De har fortjent en fair chance. Ikke mindst, fordi man i de første år af regionernes levetid har formået at nedbringe ventelisterne til et rekordlavt niveau, få styr på økonomien, øge effektiviteten og forbedre patienttilfredsheden mærkbart.

Midt i striden om regionernes fremtid viser nye tal, at der er styr på pengene, og der leveres flere behandlinger.

Regionerne har sat mere skub i produktiviteten end nogensinde.

Det viser en ny prognose midt i den politiske ballade om regionernes fremtid.

De seneste indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om regionernes økonomi viser, at man på sundhedsområdet samlet set overholder budgetterne og det udgiftsniveau, som er aftalt med regeringen, på ca. 90 milliarder kroner.

Der er blevet trådt hårdt på bremsen rundt omkring på sygehusene. Samtidig er det lykkes at udføre flere behandlinger for pengene. Det er godt gået ikke mindst af de utroligt dedikerede medarbejdere, vi har på landets sygehuse

Samtidig er regionernes produktivitetsudvikling historisk høj. Produktiviteten har været støt stigende hvert år siden 2004 kun med 2008 med den store strejke blandt sundhedspersonalet som undtagelse.

Landets sygehusvæsen skal styres af folkevalgte politikere, som i nærdemokratiet står til ansvar overfor vælgerne.

Alternativet om en ”professionel” bestyrelse, som fjernstyrer landets sygehuse er skræmmende.

Derfor: Lad os sammen med det fornuftige flertal i det nuværende Folketing udvikle regionerne i stedet for at afvikle dem.