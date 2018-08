Debat: Færre regler betyder flere i arbejde

I 2015 formulerede statsminister Lars Løkke Rasmussen fire pejlemærker, der skulle danne rammerne for regeringens arbejde. Et af disse pejlemærker handlede om, at færre personer skulle forsørges af det offentlige, og sådan er det også gået.

Siden Venstre overtog regeringsansvaret i 2015, er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet med over 50.000, der er skabt 145.000 nye private arbejdspladser, og beskæftigelsen er nu den højeste i danmarkshistorien. Denne fremgang har vi også mærket her i Østjylland. Siden valget er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Østjylland steget med mere end 25.000. Det kan vi godt være stolte af.

Men vi er ikke i mål. I Venstre ønsker vi, at endnu flere bliver en del af vores arbejdende fællesskab. I dag bliver arbejdssøgende mødt af en mur af uigennemskuelige og ulogiske regler, der både besværliggør processen for virksomheder og for den enkelte jobsøgende. Dette ønsker vi at gøre op med. Vi ønsker, at der skal være mere frihed, færre regler og flere i arbejde.

Derfor har vi indgået en aftale, der skal forenkle beskæftigelsesindsatsen, så den i højere grad sikrer, at flest muligt kommer i arbejde, og at danske virksomheder får den arbejdskraft, de har brug for.

Med aftalen sikrer vi, at flere regler gøres ens på tværs af målgrupper. Vi sikrer, at virksomhederne får bedre forudsætninger for at tage aktiv del i beskæftigelsesindsatsen. Og vi sikrer færre og mere enkle proceskrav, som giver kommunerne større frihed til at tilrettelægge indsatsen for den enkelte.

Vi forenkler nu beskæftigelsesindsatsen for at hjælpe flest muligt væk fra offentlig forsørgelse og i arbejde. Venstre er danskernes garanti for høj beskæftigelse, velstand og velfærd. Vi ønsker at sikre, at det bliver ved med at gå godt – både i Østjylland og i resten af Danmark.