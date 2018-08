Debat: Aarhus 2019, et kritisk blik på budgettet

Dette er mine private tanker om budgetforslaget 2019. Jeg er godt klar over, at intet parti ville vove at præsentere Byrådet for dette i sin helhed - det ville forårsage et skrig til himlen – eller i hvert fald i alle medier – af dem, der følte sig berøvet et eller andet.



Det er bare ikke muligt at tie stille. Den tidligere borgmester i Ikast-Bording omtalte Aarhus som et af landets dyreste kommuner, rent administrationsmæssigt. C.C. Northcote Parkinson, der havde arbejdet i mange år i administrationen af den britiske flåde, udmøntede sine erfaringer i det som kom til at hedde "Parkinsons love" vedrørende administrationen i den offentlige og den private sektor, som f.eks.; ”Ethvert arbejde udfylder altid den tid, der er afsat til det” og ”mængden af ansatte har intet at gøre med mængden af arbejde”.

Danske kommuner beskæftiger allerede 10 pct. af arbejdsstyrken i Danmark. En regelsanering siges at kunne spare kommunerne for 10 pct. administration. Vel og mærke en sanering af regler, der er en følge af Folketingets detailstyring af kommunerne. Nu må den reform snart komme. Danmark mangler arbejdskraft. Aarhus kommune angiver, at man holder antallet af ansatte på 6,6 pct. af indbyggerne i Aarhus Kommune, men antallet bør beregnes som procent af arbejdsstyrken, og det skal ned. Hvis kommuneskatten kan sættes ned, så bliver der flere opgaver til håndværkere, mere omsætning til butikkerne, vel også mere omsætning i forlystelseslivet, kort sagt: Mere personlig velfærd.

1) Kultur

er en svær én. Det begyndte med kultur lig med klynk i begyndelsen af 60erne, kulminerede med en fond i 1965, som politikkerne overlod til en klike af ”kunstnere” at styre, hvilket førte til, hvad jeg vil betegne som groft misbrug, og til Rindals ”oprør” mod kunstnerne.

Men siden da har pengene til kulturen ligesom været umulige at flytte rundt på. 2012 foreslog den radikale kulturminister, Elbæk, at Gamle Scene skulle nedlægges og antallet af symfoniorkestre reduceres. Socialdemokraterne satte foden ned og stoppede forslaget. Men som DF har påpeget, så er den nuværende regerings 2 pct. grønthøstermetode i fire år meget lidt politisk og kun egnet til at skabe problemer. Jeg ville stemme for det radikale forslag. Der er teatre nok i København og symfoniorkestre nok, men politikerne vil ikke flytte en krone. ”Kulturarbejdere” er en meget veltalende, højtråbende og en mobil gruppe, der forsvarer erhvervede privilegier med næb og klør.

Mette Bock har vist sig som en dygtig minister og bliver måske den kulturminister, der forandrer mest. Hun er for resten den eneste minister, der ikke har en ”spindoktor”.

Kommuner og staten bruger begge 6-7 milliarder på ”kultur”. Mange kommuner tror, at de kan vinde prestige, turister og virksomheder ved at være kulturby. Kulturåret i Aarhus, mener jeg, har været af ringe interesse. Det hed sig, at Aarhus tjente pengene ind på flere turister, fordi omsætningen steg 10 pct. fra 2016 – 17, men den steg også 10 pct. fra 2015 – 16, og i Vejle steg den med 17% fra 2016 – 17. Og kunstværker har enhver by i dag en tre-fire stykker af centralt.

Hvorfor skal Aarhus give penge til kulturen? Det skal kommunen – efter min mening heller ikke. Der kan blive tale om støtte til film, der optages her, og det er svært at komme uden om bibliotekerne, der nu også leverer Borgerservice – en fornuftig, decentral idé. Med der bør nok nedlægges biblioteker, selv om det er svært.

Støtte til kulturen kan fås fra firmaer, hvis kommunen fører en erhvervsvenlig politik. Og ellers må brugerne selvfølgelig betale, hvad det koster. Undtaget fra denne regel er skoler og ungdomsorganisationer, der skal have penge med, for at børn og unge kan snuse til de forskellige tilbud. Jeg vil godt acceptere støtteordninger til skolebørn og unge under 18 år, men derefter bør der ikke gives en krone. Der er gratis undervisning til de unge derefter – det er der ikke i de fleste lande.

Byrødder er nemme: Aarhus kommune fortæller, at byrådet har vedtaget, at kommunen skal arbejde med innovation. Hvem har givet byrådet den gode idé? Og hvem har hørt om en kommune, der havde held med innovation? Det ordnes ikke fra et skrivebord. Det gror der, hvor nogen står midt i udfordringer. Overlad det til iværksættere og kreative folk.

For to år siden bevilgede byrådet lønninger til kommunale funktionærer, der styrer ”Aarhus som Frivilliges Hovedstad” i år sammen med Region Midtjylland. En hån mod de frivillige, der arbejder gratis. Det er naturligvis frivillige, der skulle klare et sådant projekt.

Så til tallene: Fjern de 22 mio. til symfoniorkestret. Sport og fritid – fjern 10 pct. = 21 mio. Ja – jeg tilstår, at jeg er en idiot til sport – jeg forstår for lidt af det. Det er i orden, at kommunen støtter sport for børn og unge op til 18 år, derefter er det ”betal selv”, og støtte til klubber, der køber spillere, er direkte skadelig, for det forsvinder i en opskruning af prisen på spillerkøb. Så hellere bruge midler på at forbedre vilkår for erhvervsliv og for arbejdsliv til gavn for de mange, eller til familieliv til gavn for alle. Trekvart milliard til fritid og kultur er alt for meget, søg sponsorer i stedet og giv så erhvervslivet bedre vilkår. Hvorfor skal flertallet betale for, at mindre grupper kan fornøje sig?

2) Folkeskolen. Børnene har naturligvis en høj prioritet – her taler vi budget, og af mangel på bedre viden, så lad det være som i forslaget. Renovering af toiletter på skolerne gennemføres - det har været på dagsordenen i årevis, og der bør tages hånd om mindre, bygningsmæssige skavanker og slidspor. Der skal også tænkes på det stigende børnetal, vel 3.000 børn for hver femårs periode. Hvorfor skal ordblinde børn miste muligheder, når funktionærer skal have fratrædelsespenge? 6,4 millioner til tre direktører, og hvorfor er der så mange direktører? En direktør per område må være nok. Socialdemokraterne er begyndt at interessere sig for New Public Governance, der skulle gøre det muligt at skabe offentlig værdi på nye måder (jvf. udtalelser af Sass). New Public Governance betyder tillid til offentlig ansatte, mindre rapportering, større krav til offentlig ansattes vilje til samarbejde, også med private organisationer. Dvs. mere magt til skolelederne, og mindre behov for forkromede kontorchefer – undskyld ”direktører”.

Cykelparkering, wifi og delebiler udskydes: Besparelser på letbaneprojekter i Norddjurs Som et led i det massive underskud på Norddjurs budget er det blevet besluttet at skære i ellers planlagte letbaneanlæg.

3) Teknik og Miljø. Det mest påfaldende her er, at der tjenes penge på affald/varme, der er baseret på gebyrbetalinger. Men må man tage mere i gebyr end en given ydelse rent faktisk koster? Man får mistanke om, at kommunen henter en ekstraskat på affald hos virksomhederne. I Odder kommune har man haft succes med et engangsgebyr for mindre virksomheder ved aflevering af affald. Er der ingen erhvervsfolk i bestyrelsen? Husk også at fjerne den erhvervsfjendtlige dækningsafgift.

Så mangler der penge i den store kasse – ja, men hvorfor betaler passagererne i busser og letbane ikke fuld pris? Lad os betale, hvad det koster – det gør bilejerne og ejere af erhvervskøretøjer. Jeg indrømmer, at cyklisterne slipper billigt, men jeg går altså ikke ind for en skat på cykler som i Kina.

4) Sundhed og omsorg. Det er en tung post på omkring 3,7 milliarder, men det må også være kernevelfærd. Det er mit indtryk, at der gøres meget for de ældre, men da jeg ikke kender til området, vil jeg ikke gå nærmere ind på det. Dog én bemærkning; De ældres pensionsforhold er blevet forbedret i al min tid, hvorfor skal kommunen så påtage sig rengøring? Lad dog de ældre selv betale for rengøring – nu er der tilmed indført et skattefradrag.

5)Sociale forhold og beskæftigelse. Det er en meget voldsom post på omkring 8,2 milliarder, eller næsten halvdelen af budgettet. Desværre er der mange lovpligtige ydelser indbefattet, det er ikke altid indlysende, at der er tale om kernevelfærd. Aarhus har ikke kunnet få antallet af arbejdsløse ned. Er det mon færdiguddannede, der ikke kan undvære byens lys? Og så er der en ualmindelig stor post på 4,7 milliarder, der hedder ”forsørgelse”. Det er næsten lige så meget som kommunen bruger på vor fremtid – børn og unge. Hvad får vi for alle de penge? Jeg er godt klar over, at det vil være let at finde eksempler på personer, der nødvendigvis må hjælpes, men i den størrelsesorden? Det er jo også let at se, hvad de penge kunne have bragt af goder for aarhusianerne i bredere betydning. Ekspert: Større skoledistrikter er billigere Flere elever i klasserne er økonomisk set en effektiv løsning på skoleområdet, vurderer professor i økonomistyring.

Der skal tages hensyn til, at samfundet har ændret sig grundlæggende i årene siden Anden Verdenskrig. Den udbredte familie- og nabohjælp fra dengang er svundet ind og de mange hjemmearbejdende er næsten forsvundet. Kort sagt, behovet for kommunen er øget kolossalt – i hvert fald indtil vi finder en bedre balance mellem offentlig service og privat initiativ.

Men hvad er så kernevelfærd? I min optik er det i dag børnepasning, folkeskole, tilbud til unge under 18, plejehjem og service, der kan holde ældre i deres eget hjem (herunder regner jeg ikke rengøring), hjælp til handicappede, psykiatriske patienter, misbrugere og andre, der ikke kan klare sig selv.

Dertil kommer, at kommunen har forpligtelser m.h.t. trafik, veje, brandvæsen, genbrugsstationer, borgerservice m.v., men her finansieres meget dog med gebyrer. Et rigtigt øjebæ er 82 mio. til forrentning af gæld, det er ikke nødvendigt for en velhavende kommune som Aarhus, og det er en udgift, der skal afvikles.

Hvis jeg, med begrænset indsigt i budgettet, – bl.a. ses det ikke, at Borgmesterens Afdeling skulle have det fjerneste at gøre med velfærd – skal forsøge at vurdere velfærd, så vil jeg sige, at ca. halvdelen af de 19-20 milliarder vedrører velfærd. Desværre er noget kostbare arbejdsmarkedsforanstaltninger og andet desværre lovpligtigtigt, hvilket binder kommunen til store udgifter. Alligevel mener jeg, at der er gode muligheder for at reducere det nærmest grotesk opsvulmede budget for Aarhus kommune. Det er i hvert fald ikke kernevelfærd det hele.