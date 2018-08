Budgetforslag: Reklamer på kommunens biler

275 mio. kr. Så mange kroner kommer Aarhus Kommune til at mangle i næste års budget som følge af den aflyste kommunale udligningsreform. Da byrådet i september sidste år indgik budgetaftale, indskrev man en forventet besparelse på 200 mio. kr., som nu er forsvundet. Et så stort underskud stiller krav til, at kommunen finder på løsninger, der kan dække underskuddet.

Derfor foreslår vi i Liberal Alliance Aarhus, at kommunen giver mulighed for, at private kan tilkøbe sig reklameplads på kommunale køretøjer.

Hermed får erhvervslivet mulighed for at eksponere deres virksomhed og brand på de kommunale køretøjer, som i hverdagen passerer et stort antal mennesker, der dagligt begiver sig ud i bybilledet.

Hvis virksomhederne får mulighed for at skabe synlighed omkring deres produkt, vil det også give dem mulighed for at målrette deres reklame. Eksempelvis kan man forestille sig, at en bestemt virksomhed vil have interesse i at annoncere på en bestemt bilmodel, mens et specifikt fagområde kunne tænkes at have interesse i at være synlig i et bestemt lokalområde.

Med denne løsningsmodel vil virksomhederne kunne optimere deres markedsføring, hvilket vil skabe et større kundegrundlag. I et kommunalt perspektiv er løsningen også attraktiv, fordi virksomhederne vil kunne generere et større overskud, som i sidste ende vil skabe højere skatteindtægter. Dertil kommer, at den reklameplads, som virksomhederne tilkøber sig, også vil generere indtægter.

I Liberal Alliance foreslår vi derfor, at der laves en undersøgelse af, om det er økonomisk rentabelt, og hvad gevinsten måtte være ved at sælge reklameplads på kommunale køretøjer. Såfremt det viser sig at være økonomisk meningsfuldt, bør en løsning indfases, hvor private aktører får mulighed for at tilkøbe reklameplads.

Skulle det vise sig at være økonomisk rentabelt, er der ingen grund til, at kommunale køretøjer forbliver i deres farveløse stil. Det er derimod oplagt, at private annoncører får mulighed for at skabe opmærksomhed om deres produkt, hvilket vil gavne kommunekassen.