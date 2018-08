Debat: Patientens sikkerhed er det vigtigste

JP Aarhus har i en klumme peget på, at Aarhus Universitetshospital har måttet aflyse operationer. Det er rigtigt, at vi efter at have flyttet en række kliniske afdelinger fra de gamle hospitaler i midtbyen til de nye bygninger i Skejby kunne se, at vores system med at få bragt steriliserede instrumenter ud til operationsstuerne ikke med sikkerhed kunne levere til tiden.

Vi vil naturligvis allerhelst gennemføre alle planlagte operationer. Af og til må vi aflyse, fordi der kommer akutte patienter ind.

Andre gange er det uventede forhold. Det skete her, og i juni måtte vi beklageligvis aflyse cirka 70 planlagte ortopædkirurgiske operationer. Det er vi kede af på alle de berørte patienters vegne. Det allervigtigste for os er patientens sikkerhed, og det betyder, at operationer kun bliver gennemført, hvis det kan ske på fuldt ud sikker vis.

Debat: Vi har ikke klattet penge væk

Vi flyttede omkring 2.500 arbejdspladser på et par uger, samtidig med at hospitalet holdt døgnåbent, flyttekasser eller ej. Derfor oplevede vi også situationer, som vi ikke havde forudset, og vores personale gjorde en kæmpe indsats for at komme i land med alt det, som følger med en flytning, både det planlagte og det uventede.

På Aarhus Universitetshospital foretager vi 87.000 operationer om året, AUH i Skejby er det første supersygehus i Danmark, og vi bliver de første til at høste fordelene – og de første til at opleve ulemper og børnesygdomme, ikke mindst omkring flytninger.

To tredjedele af hospitalet er i dag samlet i Skejby, resten flytter ind fra august og frem til marts 2019.