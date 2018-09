Debat: Danmark er et u-land, når det gælder hjælp til de svage

Danmark bryster sig af, at mennesker med kronisk sygdom/fysisk handicap/psykisk sygdom kan få den hjælp, de har brug og behov for. Det kan være tekniske hjælpemidler, specialskole for børn med særlige behov, bosteder for udviklingshæmmede, hjælp til psykisk syge i forhold til at blive indlagt på psykiatrisk hospital eller få kontaktperson i deres eget hjem.

Men det undrer mig, at vi gang på gang læser, at der er få sengepladser til psykisk syge mennesker på de psykiatriske hospitaler – og en del udskrives for tidligt, fordi andre, som har større psykiske problemer, skal indlægges; at psykisk syge, som er raske nok til at være i deres hjem, ikke kan komme ud og møde andre ligesindede, fordi deres væresteder lukkes; at særlige børn ikke kan få lov til at gå i specialskoler, men tvinges i almindelige folkeskoler, hvor de ikke har det godt og pjækker fra deres skolegang; at der er få ansatte i de udviklingshæmmedes bosteder, og derfor bliver deres aktiviteter i deres bosteder fjernet; at kronisk syge ikke kan få tilkendt førtidspension, selv om deres læger og deres sagsbehandler indstiller dem til den, fordi de kronisk syge ikke kan noget som helst, men i stedet sendes i nytteløse ressourceforløb.

Det er derfor jeg kalder Danmark for et u-land, når det gælder hjælp til mennesker med (psykisk) sygdom, handicap m.v.



Jeg har aldrig forstået, hvorfor mennesker med (psykisk) sygdom/handicap, børn med særlige behov, ældre på plejehjem bliver straffet, fordi de skal hjælpes, når vi har set, hvor mange penge der er blevet brugt og stadig bruges på skattelettelser, som kun de rige bliver begunstiget med. Cirka 80 mia. kr. er der blevet brugt, og jeg vil tro, at der yderligere skal bruges 23 mia. kr. til skattelettelser – altså kommer vi over 100 mia. kr. alene på skattelettelser siden år 2001.

Over 100 mia. kr. på 17 år, som kunne have været brugt på vores velfærd, såsom at forbedre forholdene for mennesker med (psykisk) sygdom/handicap, børn med særlige behov, ældre på plejehjem. Oven i det har der været effektiviseringer, således at ansatte både på psykiatriske og somatiske hospitaler samt i plejesektoren har skullet løbe hurtigere og hurtigere.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle mennesker, organisationer og foreninger, som bruger deres tid på at sætte en stopper for at Danmark forsætter som U-land, når det gælder hjælp til mennesker med (psykisk) sygdom/handicap, børn med særlige behov, ældre på plejehjem.

Brug dog pengene på hjælpen til de ovennævnte grupper i stedet for at bruge dem på skattelettelser!