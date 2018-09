Debat: Er det noget at være stolt af?

I JP Aarhus den 10. august skrev regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), under overskriften »Hospitalsbyggerier kræver benhårde politiske beslutninger« et, vil jeg mene, ansvarsforflygtigende indlæg, hvor han forsøger at bortforklare de besparelser, som ikke mindst sygehusvæsenet og herunder Aarhus Universitetshospital i Region Midt vedblivende rammes af år efter år.

Det er desværre lige efter politikerhåndbogen, når Anders Kühnau forsøger at vaske det ansvar, han og andre politikere har, som beslutningstagere, i det her tilfælde beslutninger, der har med sygehusvæsenet at gøre.

Anders Kühnau bruger den metode, som politikerne har for vane uklædeligt at bruge efter behag, nemlig at vi skal se over til svenskerne, hvis det vel at mærke passer ind i det, politikerne selv står for, og som de mener kan stille dem i et godt vælgerlys. Et meget anvendt eksempel på, at svenskerne har et fantastisk menneskesyn, er deres indvandrerpolitik, som vi har fået trukket ned over hovedet mange gange, hvis og når vi har formastet os til at være skeptiske over for den førte indvandrerpolitik.

Nu bruges svenskerne, fordi de har overskredet et hospitalsbyggeri med milliarder af kroner. Det bruger Anders Kühnau så som eksempel på, at det har vi, altså han og andre politikere, ikke gjort, når det gælder byggeriet af Aarhus Universitetshospital.

Nej, det er rigtigt, for i stedet for at bruge flere penge end afsat, ja, så fyrer politikerne vedblivende år efter år sygehuspersonalet helt uacceptabelt. Sidst var i februar, hvor der blev fyret 350 læger, sygeplejersker og sekretærer på Aarhus Universitetshospital.

Er det noget at være stolt af, Anders Kühnau? Burde du og dine politiske beslutningstagere ikke have tænkt menneskeligt og patientvenligt i stedet for at tænke i mursten og lange brede gange, der optager oceaner af plads, i stedet for stædigt og vedblivende at bygge prestigebyggeri – byggeri, der stinker langt væk af, at I har forsøgt at skabe noget, som I kan prale af med ordene: Det har jeg været med til at beslutte.

Det var en kæmpe misforståelse, at da man i sin tid nedlagde amtsrådene, gjorde man det angiveligt, fordi man mente, at de var uansvarlige og stod for en masse dårlige beslutninger. Det skulle der så rådes bod på, og i stedet oprettede man regionsrådene.

Man kom fra asken i ilden. For det første bestod regionsrådene både før og nu i alt for stor grad af tidligere amtsrådsmedlemmer, og resultatet bliver tydeliggjort dagligt med dårligere sygdomsbehandling, længere ventelister, større pres på det personale, der ikke er sparet væk, og stadig dårligere og dårligere beslutninger taget af politikerne i regionsrådene.

Der er kun én kasse at holde hjulene i gang fra, og det er her, politikerne må tage de beslutninger, der gør mindst ondt på de levende.

Det gør man ikke ved at smide en masse penge i kunsten og kulturens bundløse kar, heller ikke ved at bygge motorveje og udbygge infrastrukturen eller ved at sænke skatterne for de rigeste og vedblivende ansætte et hav af dyre chefer, og djøffere i det offentlige og give dem megadyre ansættelsesordninger, sådan er det bare.

