Debat: Psykiatriens prioriteringer slår patienter ihjel!

Hvordan skal jeg nedbryde fordomme om psykisk sygdom, når jeg selv har dem? Det kan være svært at være åben omkring sine sygdom, når man selv tænker, »jeg er bestemt ikke som de andre psykisk syge, det er dem, som er stakkels skæbner og ikke mig!«

Jeg har selv et hav af fordomme om de andre patienter, jeg møder i psykiatrien, jeg ser dem ikke som ligesindede overhovedet. Nej, de er stakler, og jeg er en vinder. Det er en måde for mig at tage overstatus, og det er selvfølgelig forkert, men ikke desto mindre en overlevelsesstrategi ikke at tænke, at fordi de andre patienter er på førtidspension, så skal jeg også på det. Jeg overlever, fordi jeg hader de andre patienter, fordi jeg hader at komme i psykiatrien, og fordi jeg hader at være i den samfundsgruppe.

Og ja, det er da forfærdeligt, at jeg ikke kan udvise empati eller medmenneskelighed til de andre skæbner, som også er i min situation, men i virkeligheden dækker det jo over, at jeg virkelig hader at være syg, og ikke har nogen steder at placere min afsky til mig selv, så jeg kanaliserer den ud til de andre skæbner, som sidder i venteværelset og snakker til væggen.

Jeg er ikke som dem! Jeg er ikke en taber! Jeg er ikke syg nok til at være her! Jeg hører ikke til i psykiatrien!

Men sandheden er, at det gør jeg. Nogle gange falder jeg i livet og kan ikke komme op igen, nogle gange tager min sygdom mig ud på så dybt vand, at jeg ikke kan bunde, og den eneste udvej er at lade mig drukne.

Jeg har nu været i psykiatrien i fire år, fra dag et fik jeg en svær diagnose og rigtig meget medicin, og så gik der tre år og et selvmordsforsøg, før jeg fik lov til at tale med en psykolog. Og alle fire år har jeg hadet det ind til benet. Forestil dig, hvis det var en kræftpatient, der havde en tumor i hjernen, men måtte vente tre år for at få kemo, så havde personen nok været afgået ved døden. Det samme var jeg tæt på.

I alle fire år har mit selvhad vokset mig hen over hovedet, og der har ikke været nogen hjælp at hente nogen steder. Det var først, da jeg hadede mig selv så meget, at jeg ikke kunne leve med mig selv længere, at jeg fik lov til at starte i psykologforløb. Det var da positivt. Jeg fik en studerende, som var yngre end mig og nøj, hvor jeg løb om hjørner med hende! Det er selvfølgelig ikke konstruktivt, og det resulterede da også i et selvmordsforsøg som en provokation til psykiatrien, fordi jeg ikke følte, de tog mig seriøst.

Det er det værste ved psykiatrien: Man bliver ikke taget seriøst, hvis man ikke snakker til væggen, har et massivt stofmisbrug eller er farlig for sig selv eller sine omgivelser. Nej, så bliver man sendt bagerst i køen og må vente på, at man af sig selv får det bedre eller værre, for hvis nu du får det værre, så kan det være, at du får hjælp. Man kan jo ikke hjælpe nogen, som ikke selv vil hjælpes.

Jeg kan godt forstå, at man bliver så desperat, at man bliver farlig for personalet! Jeg kan godt forstå, at når ens virkelighed og paranoia smelter sammen, og man ikke længere kan skelne, så tænker man, at man skal have noget hjælp. Så bliver man mødt med et pilleglas, »fordi du virker lidt urolig, og har du nu sovet?«

Psykiatrien er det værste sted i verden, og det nemme ville da være på politikersprog at sige, at det skal prioriteres og sidestilles med den somatiske del af sundhedsvæsnet. Men det sker ikke lige foreløbigt, fordi der er ikke stemmer i at ville gøre noget for psykiatrien. Det skyldes, at det er tabu at stå frem og sige, man er psykisk syg, fordi så er man en skæbne, og man er en taber. Det er der jo ingen som vil være eller kende til i den her konkurrencestats præstationskultur.

Derfor vil psykiatrien for altid være en endestation for os, som snubler i livet og enten aldrig kommer ud igen eller mister livet i kampen mod sygdommen og systemet.

Jeg undrer mig over i al den her snak om, hvor hårdt og farligt det er at arbejde i psykiatrien, hvor mange patienter har mistet livet? Jeg kan godt forstå, at man kommer til selvmord, hvis man kun får medicinsk behandling, og der går tre måneder, mellem man ser en behandler. Det vigtigste må da være, at patienterne får det bedre? Ellers hersker fordommen, at man ikke kan blive rask fra en psykisk sygdom. Og hvorfor så overhovedet gøre en indsats? Patienterne er jo en tabt sag og nogle stakkels skæbner!

Jeg er en af de heldige, som snart er ude af psykiatrien, ikke fordi jeg er blevet rask, men fordi jeg er så træt af at blive behandlet, som om jeg kun betyder noget, hvis jeg er selvmordstruet.

Men tænk over, hvor mange der er døde ved selvmord i bar afmagt over psykiatriens manglende hjælp.

Det vigtigste er ikke, hvor sikkert det er at arbejde i psykiatrien, det vigtigste er, at vi redder patienterne fra at begå selvmord.