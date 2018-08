VM i Aarhus har været en stor begivenhed og en stor oplevelse. Også for os, der bor på Aarhus Ø. Vi har dog også måttet lægge krop til bagsiden af et så stort arrangement midt i et boligkvarter.

Vi bor ud til lystbådehavnen, som er omdannet til festivalplads med stort underholdningstelt på kajen. Meget høj musik spilles 7-10 timer dagligt – i alt ca. 100 timer under VM. Støjgrænserne siges at være overholdt; men i vores lejlighed er det svært at tale sammen. Musikken giver desuden genklang med forsinkelse i vores gård, så vi har været ”dobbelt ramt”.

Findes der ikke regler for, hvor mange timer man må bombardere folk med støj og i hvor mange dage i træk? Udelukkende med det formål at skabe ”god stemning”? Kan man moralsk forsvare at byde bosiddende mennesker så meget støj i så mange timer dagligt så mange dage i træk? Langt de fleste koncerter har endda kun haft ganske få tilhørere. Kun ganske få gange har der været mange. Det virker som støj for støjens skyld, og for os har det været et sandt helvede. Nu kan vi dog snart ånde lettet op; for det er heldigvis ved at være overstået, og vi tager væk, så vi slipper for ”sidste runde”.

Efterfølgende må nogen lave en kritisk evaluering af arrangementet og herunder ikke mindst diskutere, hvad man moralsk kan tillade sig at byde de mange mennesker, der bor i boligområdet, gennem næsten 14 dage. Det har nemlig været særdeles stressfyldt og enerverende.