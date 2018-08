Debat: Magten har det bedst på flere hænder

Hvordan træffer man gode, holdbare beslutninger i politik? Hvordan sikrer man engagement hos alle deltagere i det politiske arbejde – og ikke bare hos dem, der fik de mest centrale udvalgsposter? Og hvad med borgernes engagement? Kan man gøre noget for at mindske kløften mellem borgere og politikere? En kløft, der kan vokse sig så stor, at den ender i politikerlede.

Efter et halvt år på posten som regionsrådsformand i Region Midtjylland har jeg brugt sommerferien til ikke bare at slappe af, men også fundere over de første måneder på posten. For mig var det helt fra starten afgørende at arbejde aktivt for et regionsråd, hvor demokratiet folder sig mest muligt ud. Mange skal have mulighed for at blive hørt, og mange skal have mulighed for indflydelse, ligesom der skal være tid til, at alle lytter noget mere til hinanden.

Når jeg ser tilbage på det første halve år, kan jeg konstatere, at det ikke er ”bare lige” at ville brede magten ud på flere hænder og arbejde udviklings- og dialogorienteret. Der er stærke dynamikker, der trækker politikken i retning af at blive en effektiv maskine, der kværner beslutninger ud og efterlader meget lidt plads til egentlig politisk debat. Det handler f.eks. om tidsplaner, der skal holdes, og om store komplekse problemstillinger, men i lige så høj grad om politisk kultur og om vaner, også i den administration, der betjener os.

Heldigvis er jeg langtfra alene om gerne at ville en dagsorden, hvor flere deles om magten, og hvor der er mere plads til bredt engagement og debat. Regionsrådet har i den grad meldt sig klart, og når jeg ser tilbage på det første halve år i den nye valgperiode, ser jeg flere spændende nybrud. Ikke store revolutioner, men skridt i den rigtige retning. Jeg ser udvalgsformænd i de fire stående udvalg have mere plads og mere stemme. Jeg ser tilbage på et spændende udviklingsprojekt af politiske sigtelinjer. Her har hele regionsrådet deltaget i workshops, hvor udgangspunktet ikke er et forslag for administrationen, men en start på blankt papir.

Et andet eksempel er arbejdet med næste års budget, hvor vi lige nu er ved at tage fat på en meget svær opgave. Det spændende er, at diskussionen af de mange udfordringer og dilemmaer er startet i de fire politiske udvalg og ikke med et omfattende forslag fra administrationen, som politikerne så kan diskutere ud fra. Sådan som det i min optik bør foregå i en politisk styret organisation.

Erfaringsmæssigt er politikere oftest stærkest til at tale og mindre tilbøjelige til at bruge tiden på at lytte. Også her har det første halve år bragt noget nyt med sig, nemlig en turné til seks arbejdspladser i psykiatrien. Formålet har alene været at lytte til, hvad medarbejderne har at fortælle om dagligdagen på et vigtigt, men presset område.

Den nye arbejdsform giver mig meget energi, og jeg er helt sikker på, at det samme gælder mine kolleger i regionsrådet. Men hvad med borgerne? De stemmer naturligvis hvert fjerde år og giver på den måde beslutningsmagten til regionsrådets medlemmer. Set med mine øjne kunne vi også godt her dele lidt ud af kompetencerne og lade borgerne få en større stemme, også når der ikke er valg.

Jeg har bidt mærke i, at både Folketinget og enkelte kommuner er begyndt at arbejde med borgerforslag. Altså, at borgere kan sætte et bestemt forslag til debat i folketing eller byråd, når der er nået en vis grad af opbakning til forslaget. Det, synes jeg, ville være et spændende initiativ også i Region Midtjylland – som et godt supplement til muligheden for at stille spørgsmål på et regionsrådsmøde eller få foretræde for politikerne i et politisk udvalg.

Min konklusion er klar: Vi skal tale noget mere sammen. Lytte noget mere til hinanden og på den måde give vores dyrebare danske demokrati de bedste betingelser.