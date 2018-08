Debat: På fri fod i naturen

Jeg indrømmer det! Jeg kører på cykel i naturen.

Derfor piner det mig helt personligt at blive mødt af en overskrift i Jyllands-Posten, som insinuerer, at jeg og min sport skamferer naturen.

Under overskriften “Cykelryttere skamferer historisk gravplads …” i JP Aarhus den 13/8 bliver jeg og min sport til noget, som ødelægger naturen og de mindesmærker, der er i den.

Igennem mange år har jeg haft den glæde at bevæge mig ud i skoven syd for Aarhus – et paradis for os, der holder af at nyde skovens ro og tilbud om sjælefred på to hjul.

Jeg kører mountainbike og er bevidst om, at når jeg kører i skoven, er der mange og meget at tage hensyn til.

Vi har igennem mange år kørt på det omtalte meget lille stykke spor, men det har været i god tro og i et tæt samarbejde med skovens ansatte.

Mountainbikemiljøet i Aarhus har en stærk tradition for netop at udvikle og sikre, at mountainbikespor lægges, så de ikke generer andre brugere og ødelægger skoven.

I Aarhus Trail Builders, Aarhus MTB, Aarhus1900MTB og Marselisborg CC er der gennem mange år gjort et stort stykke arbejde for, at ingen skal kunne sige, at vores sport ødelægger og misbruger naturen.

Dette arbejde er jeg sikker på, at MTB-klubberne i Aarhus sammen med Aarhus Trail Builders gerne vil fortsætte, hvis man ønsker det, til glæde for alle brugere af skovene syd for Aarhus.

Vi ses i skoven!