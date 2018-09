Debat: Stop parallelsamfund – send flere pædagoger til vuggestuer og børnehaver i Gellerup, Bispehaven og Skovgårdsparken

Sommerferien er ovre, og politikerne er vendt tilbage fra agurketiden.

Vi nærmer os et folketingsvalg, og der vil ikke gå længe, før politikerne fra begge sider af folketings- og byrådssalen forsøger at overbyde hinanden med løsninger på integrationsudfordringerne i de såkaldte ghettoer og parallelsamfund. Skal vi have mere videoovervågning, lukning af skoler, vuggestuetvang, obligatoriske frikadeller eller bare udgangsforbud og aftenspærretid for de børn og unge, der har formastet sig til at bo i de udsatte boligområder?

Vi ved, at gode institutioner og gode normeringer kan forbedre socialt udsatte børns sproglige, mentale og sociale udvikling så meget, at de ikke halter bagefter deres kammerater ved skolestart. Ligesom flere efterfølgende vil klare sig godt på arbejdsmarkedet, færre vil leve af overførselsindkomst, og færre vil blive kriminelle. Vi ved, at gode institutioner og gode normeringer kan forbedre socialt udsatte børns sproglige, mentale og sociale udvikling så meget, at de ikke halter bagefter deres kammerater ved skolestart. Ligesom flere efterfølgende vil klare sig godt på arbejdsmarkedet, færre vil leve af overførselsindkomst, og færre vil blive kriminelle.

Jeg anerkender naturligvis, at der er udfordringer, når kriminaliteten, arbejdsløsheden og de sociale udfordringer åbenlyst er langt større i Gellerup end eksempelvis i middelklasseghettoen Højbjerg, hvor jeg er vokset op.

Dér, hvor kæden hopper af for mig, er når overbudspolitikken i parallelsamfundsdebatten bliver direkte skadelig.

For alle de penge, vi nu skal bruge på at sende børn i tvangsvuggestuer og senere på tvangsudvisninger af unge, kunne vi bruge et langt mere oplagt sted.

Nemlig ved at sætte flere penge af til flere pædagoger til vuggestuer og børnehaver i de sociale udsatte områder.

I stedet for at bruge straf og sanktioner, skal vi tage fat ved roden om dét problem, at alt for mange børn fra eksempelvis Gellerupparken vokser op uden den nødvendige støtte og ballast til at klare sig godt igennem livet.

Og så skal vi selvfølgelig sætte ind med oplysning til de familier, der vælger af holde børnene hjemme. Når vi vel at mærke kan fortælle dem, at den lokale vuggestue har ressourcerne til at give deres børn bedre chancer i livet.

Det kan vi nemlig ikke nødvendigvis i dag.