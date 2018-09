Debat: Vågn op, sundhedsminister

En stor del af problemerne i psykiatrien skyldes den borgerlige regerings anvendelse af lappeløsninger og tom signalpolitik.

Det er skandaløst, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby medvirker til ressourcespild og bureaukrati ved at fastholde en forældet lovgivning, der modvirker samarbejde og informationsdeling til gavn for psykisk syge og sårbare mennesker.

Seneste eksempel: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) underfinansierer et såkaldt “landsdækkende psykiatrisk akutberedskab”, med 80 mio. kr. over fire år – altså 20 mio. kr. om året, til deling mellem alle fem regioner.

Forbilledet er Region Hovedstadens ene psykiatriske ambulance der – på trods af de korte afstande - koster 6,25 mio. kr. om året. Det vil sige, at sundhedsministeren bevilger regionerne tre psykiatriske ambulancer – til deling.

Så tager man ikke problemerne alvorligt, og det er simpelthen en hån mod alle psykisk syge og sårbare mennesker, der er uheldige og lever uden for de tre ambulancers rækkevidde.

Da sundhedsministeren bliver spurgt om den manglende finansiering, henviser hun til en anden af sine lappeløsninger: 200 mio. kr. til psykiatrien i seneste økonomiske aftale med Danske Regioner.

Sundhedsministeren ved udmærket godt, at Region Midtjylland for længst har brugt sin del af de penge på livsvigtige opnormeringer af psykiatrisk personale og psykiatriske sengepladser.

Hvis hun ville gøre gavn, kunne hun rette lovgivningen til, så det er muligt for kommunale og regionale medarbejdere i Psykiatriens Hus at dele informationer. Men på seneste møde i KL’s børneudvalg fik jeg bekræftet, at ministeren afviser en lovændring.

Det er himmelråbende grotesk, at der både skal en kommunal og en regional medarbejder til – på samme tid – at notere de samme oplysninger, fordi lovgivningen forhindrer, at de deles om informationen

Det er jo det smarte ved Psykiatriens Huse, at alle – for patient og borger – nødvendige kompetencer samles et sted.

