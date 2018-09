Debat: Stort nybygget sygehus? Ja. Supersygehus? Nej

Kære Anders Kühnau.

Da jeg læste dit indlæg i JP Aarhus tænkte jeg to ting. For det første, at hvis ingen andre vil rose dig, så må du selvfølgelig gøre det selv. For det andet, at der helt åbenbart eksisterer et faktaresistent regionspolitisk ekkokammer. Egentligt affærdigede jeg det med en opgivende hovedrysten, men et nyt – og godt – indlæg i JP Aarhus om akutmodtagelsen opfordrede til, at vi som borgere involverede os, så det vil jeg hermed efterkomme.

Ingen kan være uenige i, at anlægsbudgetter skal overholdes.

Et budget er normalt et styringsværktøj, men i dette tilfælde er det nok mere en politisk bevillingsøvelse. Det ville ikke være første gang, at anlægssummen blev holdt lav for at opnå en bevilling. Så må andre senere i driftsfasen tåle de problemer, det har affødt. Men en ting er at overholde budgettet, noget helt andet er at opnå de målsætninger, som er hele grundlaget for budgettet. Målsætninger, som tilsammen skal sikre et supersygehus.

Det må være noget med bæredygtige, fremtidssikrede løsninger, lavere forsynings- og driftsomkostninger, indførelse af ny teknologi, bedre flow og logistik, skabelse af rammer for bedre samarbejde mellem faggrupper, bedre arbejdsgange/arbejdsmiljø/arbejdsvilkår, sikring af patienten i centrum, fleksible og modulære sektioner m.v. Alt det, der tilsammen giver os fremtidens sygehus med lavere enhedsomkostninger, større omstillingsevne, bedre kvalitet eller mere sundhed og forebyggelse for de samme penge.

Der, hvor et sygehus bliver ”super” og ikke bare et stort, nybygget sygehus bygget til budgetprisen. Som borger og skatteyder vil jeg faktisk hellere have, at I bruger 1 mia. kr. mere i anlægsomkostninger, hvis det så til gengæld betyder, at vi får f.eks. for 100 mio. kr. mere og bedre supersygehus om året.

Lige nu sparer I på varme hænder, men tilsyneladende uden at I formår at fastholde ”super”. Du vil nok afskrive det som anekdotisk og på grænsen til det konspiratoriske, men ud fra mange samtaler med læger, sygeplejersker, interne og eksterne konsulenter og leverandører, så tror jeg godt, at vi kan skyde en hvid pind efter ”super”.

Med færre varme hænder og mange områder med dårligere kvalitet og højere driftsomkostninger end stillet i udsigt: Det er bare ikke super.