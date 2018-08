Debat: Himmelbjergets helhedsplan: Det lukkede og tavse byråd

Sagen om helhedsplanen for Himmelbjerget har rullet gennem det meste af sommeren med intensiv dækning i både lokale og nationale medier. En masse kritiske spørgsmål er hen ad vejen blevet rejst vedrørende hele den proces, hvorved planen er blevet til, kvaliteten af arbejdet fra styregruppens og Lablands side, enigheden i styregruppen, fredninger, og hvorvidt planen overhovedet lever op til det kommissorium, der blev vedtaget af byrådet i 2016.

Men vigtigst af alt har der vist sig en overvældende folkelig modstand imod indholdet af planen, ikke mindst manifesteret i Facebook-gruppen Folkets Bjerg.



På den baggrund har det været en mærkværdig respons, eller udtalt mangel på samme, der er kommet fra byrådspolitikernes side—med et par enkelte undtagelser personificeret ved Anders Laugesen (V) og Tage Nielsen (R), som vi ikke skal komme videre ind på her.

For det første har man typisk kun udtalt sig yderst nødtvunget.

Man spørger sig selv, om det er en folkevalgt forsamling, for hvem folkelig modstand er noget støj, der skal rides af, så man kan komme videre med egne planer? Og man kan måske endda overveje, om denne sags forløb i yderste konsekvens rejser spørgsmål om kommunens og den folkevalgte forsamlings troværdighed? Man spørger sig selv, om det er en folkevalgt forsamling, for hvem folkelig modstand er noget støj, der skal rides af, så man kan komme videre med egne planer? Og man kan måske endda overveje, om denne sags forløb i yderste konsekvens rejser spørgsmål om kommunens og den folkevalgte forsamlings troværdighed?

For det andet er der intet substantielt fremkommet i de svar, der er givet. Svarene har typisk taget form af generelle floskler, afvæbnende retorik og andre former for glatte formuleringer, der har undgået at svare tilnærmelsesvist konkret på noget som helst.

For det tredje har der gennemgående været en tone af irritation og direkte respektløshed i debatindlæg og udtalelser til diverse medier.

Det forekommer yderst mærkværdigt, at man har så lidt indhold at putte i svar på kritik af en plan, som man så begejstret og med enstemmighed bakkede op om ved det byrådsmøde 30. maj i år, hvor planen blev godkendt. Men mest mærkværdig og ligefrem mistænkelig er den brede front af tavshed, som flere partier har praktiseret hen over sommeren, og som nu, hvor det politiske maskineri ellers er på vej op i gear, igen synes at have sænket sig over det samlede byråd.

Helhedsplanen angår i allerhøjeste grad vores natur og beskyttelsen af den. Men lige præcis de partier, som ellers markerer sig mest i forhold til naturbeskyttelse har været totalt tavse. Intet har man hørt fra Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Alle tre partier stemte for en plan, der foreslår markante byggerier gennem natur og sågar fredede områder. Alle tre partier har stemt for en plan, der foreslår opførsel af massive trækonstruktioner, som meget vel kan kræve betragtelig algebekæmpelse at vedligeholde lige midt i et lyng- og skovområde. Alle tre partier har stemt for en plan, der, hvis den lykkes, fører til en markant stigning i trafikken til området omkring Himmelbjerget. Men ikke nok med det. Alle tre partier, der ellers markerer sig i forhold til vigtigheden af at lytte til alle borgere, og som profilerer sig som værende på ”menigmands” side, har intet haft at sige til netop ”menigmand”, der så klart har markeret sin afstandtagen til helhedsplanen.

De afvæbnende og affejende svar, som de fleste partier er kommet med hen over sommeren kombineret med SF’s, Ø’s og Å’s totale tavshed og den tavshed, der nu har sænket sig over hele forsamlingen, peger i uheldig grad i retning af et byråd, der fuldstændig har lukket sig om sig selv. Man spørger sig selv, om det er en folkevalgt forsamling, for hvem folkelig modstand er noget støj, der skal rides af, så man kan komme videre med egne planer? Og man kan måske endda overveje, om denne sags forløb i yderste konsekvens rejser spørgsmål om kommunens og den folkevalgte forsamlings troværdighed? Hvordan kan en kommune for eksempel kalde sig borgerindragende og samtidig ikke vise tegn på at lytte til eller svare konkret på et stort antal borgeres enslydende kritik? Og hvordan kan partier kalde sig grønne og folkelige og samtidig ikke vise interesse for en sag, som en bred front af borgere ser som en trussel imod et stykke natur?

Sagen om helhedsplanen for Himmelbjerget handler ikke længere kun om bjergets bevarelse, men antyder også problemstillinger af mere generel karakter, i forhold til hvordan et lokaldemokrati forvalter sit mandat – her i et besynderligt modspil imod en stor andel af borgere.