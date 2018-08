Kritik: Det er helt ude i skoven, at børnearbejdere skal rydde op på festivalsvineri

Smukfest hyrer blandt andet 10-årlige børnearbejdere til oprydning af campingområdet ved festivalen. Stor ros til håndboldklubben i Brædstrup, som via en frivillig arbejdsindsats inklusive børnene kæmper for at holde liv i en lokal idrætsforening, men samtidig kritik af ledelsen af Smukfest med brug af børnearbejdere.

Det er helt ude i skoven, at forkælede voksengenerationers kaotiske efterladenskaber efter en festival skal rengøres i dagevis af børn fra en håndboldklub. Det er helt ude i skoven, at forkælede voksengenerationers kaotiske efterladenskaber efter en festival skal rengøres i dagevis af børn fra en håndboldklub.

I følge UNICEF er det nemlig skadeligt for 10-årlige at arbejde mere en en time udenfor hjemmet. Smukfest har et budget, hvor oprydning af lossepladsen bør overlades til professionelle firmaer.

Det er rystende, at voksne unge efterlader Smukfest med en losseplads af affald, hvoraf hovedparten kunne genbruges.

I øvrigt selvsamme generation, som i mange politiske sammenhænge præsenterer sig som miljøbevidste borgere, der kæmper for en bæredygtig verden. Lignende massive affaldsproblemer har præget offentlige arealer hele sommeren, og det efterlader betydelige ekstraudgifter i kommunerne.

Alt tyder på, at oplysning og tonsvis af affaldsspande ikke løser problemet, og at tiden er moden til at skifte fra gulerod til pisk. Folketinget bør ganske enkelt indføre bøde på 1.000 kr. for at efterlade affald eller smide affald på offentlige arealer, hvilket har vist sig effektivt i andre dele af verden.