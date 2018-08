Debat: Religiøs beklædning er også...

Det er sørgeligt at erfare, at en "gammel" journalist fra JP Tage Clausen i en artikel den 13/8 ikke har fattet, hvad en religiøs beklædning også er – nemlig en kraftig markering af en afstandtagen til det danske samfund og vore værdier.

Han har ret i, at det er vanvid, at der er behov for at lovgive om netop dette, men han glemmer, at signalet ikke kun er religiøst, men en nedgørelse af Danmark og de værdier vi har kæmpet for i 1.000 år.

At sammenligne denne "religiøse/politiske" markering og afstandtagen fra danske/vestlige værdier med motorcykelfolkets beklædning, siger alt om Tage Clausens verdensopfattelse.

På trods af at netop den muslimske verdens indvandring i de vestlige demokratier, kun har skabt kaos, vold, mord, stor utryghed, bilafbrændinger osv. er virkelig trist.