Man kan godt forstå långiverne, der jo beregner sig så høj en rente, at en risiko ved dårlig betaling opvejes mange gange. Der har også været skrevet om, at visse incassofirmaer ikke vil være med til at indkassere manglende betalinger.

Det er meget forståeligt, men et andet system i dette land ville være med til at unge – og for såvidt også ældre – ikke bringes i den situation.

Man kan godt forstå specielt de unges optagelse af kviklån, men politikerne vil åbenbart ikke standse denne trafik. Hvis vi her i Danmark vendte os mod Schweiz, så var sagen en helt anden.

I Schweiz er det nemlig sådan, at der er et skyldnerregister, som virker glimrende og undgår, at mennesker sætter sig i en gæld, som de måske ikke efterfølgende kan betale.

Skyldnerregistret virker for alle og altså ikke blot for unge mennesker.

Det er sådan i Schweiz, at en person, som beder om et lån, bliver slået op i dette skyldnerregister, og har personen andre lån, hvor betalingen/afdragene overholdes, er der ikke problemer med at yde et nyt lån. Overholder personen derimod ikke sin aftale, kan der ikke optages nyt lån.

Skulle en ny långiver glemme at slå op i registret, og låntageren så senere ikke betaler, er det långiverens egen skyld.

Et sådant system ville være glimrende i Danmark og ville nemt kunne oprettes – blot imødeser jeg problemer med politikerne, der jo ikke kan lide den slags.

Det ville nok også være sådan, at personer, som ikke overholder deres forpligtigelser, ville være imod, men det er efter min mening den eneste måde, problemet kan løses på. Ellers kan det ikke betale sig at skrive mere om problemet.

Det kræver blot, at politikerne tager sig sammen og ikke bliver ved med at acceptere den store skyld, der er i samfundet – både til firmaer og til det offentlige.