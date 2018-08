Debat: Jeg glæder mig til, at det ringer til AGF igen

Kære Kamma

Jeg har stor respekt for dit årelange arbejde for at forhindre de dårlige sider af alkohol. Sidst i et læserbrev her i JP Aarhus om AGF-gudstjenesten forleden.

Jeg ved ikke, om du var til stede, men jeg tror det ikke, for så ville du have været mere nuanceret og også havde skrevet om de gode sider.

Debat: Gudstjeneste med udskænkning

Det var en virkelig dejlig gudstjeneste. Min mand og jeg nød hvert øjeblik. En kirke fyldt med livsglæde, salmesang, humor, fortælling og håb. Folkekirken har mange facetter – og dette er en af dem.

Vi ser frem til næste år og håber, at vi møder dig der.