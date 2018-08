Debat: Luftkastellerne på Himmelbjerget

Sommerens store lokalpolitiske debatemne i Skanderborg Kommune har været helhedsplanen for Himmelbjerget. Debatten har været ophidset, polariseret og fortvivlende uforsonlig.

Efter min mening så er helhedsplanen for Himmelbjerget et fejlskud, idet planen eksempelvis hverken respekterer restriktive fredninger eller bidrager til, at Skanderborg Kommune kan få fonde til at støtte op om yderligere udvikling på Himmelbjerget.

Dette finder jeg ærgerligt, idet mange af Himmelbjerg-områdets fine trækonstruktioner trænger til en kærlig hånd og penge til vedligehold. Jeg finder det også ærgerligt, fordi hele formålet med den 400.000 kr. dyre helhedsplan netop var at bidrage med konkrete forslag til, hvorledes de forskellige områder på Himmelbjerget kan udvikles, og hvordan arealerne kan anvendes – samtidig med, at naturbeskyttelsen i området respekteres.

Min kritik af Himmelbjerg-planen er faldet flere kolleger i byrådet for brystet. Adskillige repræsentanter for Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har i pressen kritiseret min kritik af helhedsplanen.

Jeg fastholder imidlertid min kritik af helhedsplanen for Himmelbjerget. Planen er faktisk – i modsætning til hvad visse forsvarere af planen udtrykker – en ret konkret, men aldeles urealiserbar plan for udviklingen på Himmelbjerget.

Planen indeholder en konkret linjeføring for det nye markante stiforløb ”Himmeltråden”, der skal ses som ”et møbel i sig selv”. I planen ses der også konkrete placeringer for, og bud på, ankomststederne på land og til vands. Placeringen og udformningen af udsigtsterrassen på toppen af bjerget, som selv Tårnkomitéen nu undsiger, er også ganske konkret.

Så det er altså en sandhed med stærke modifikationer at fremføre, som bl.a. borgmesteren gør det, at helhedsplanen blot er en række skitser i et idékatalog, der skal arbejdes videre med. Det skriftlige materiale i sagen viser tydeligt, at helhedsplanen på meget lange stræk er ganske konkret.

Og det er denne konkrete plan, der aldrig nogensinde kan realiseres, idet de konkrete aspekter i helhedsplanen karambolerer voldsomt med de restriktive fredninger og naturbeskyttelser i området.

Dette problem bør byrådet anerkende til en start, så vi kan få rettet Himmelbjerg-planen til og få fjernet de værste luftkasteller og uhensigtsmæssigheder. Ellers er mit bud, at fondene helt forståeligt vil takke pænt nej til kommunens Himmelbjerg-plan.