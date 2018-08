Debat: Skær ikke i knoglerne, og fokusér

Det er den situation, Norddjurs Kommune står i op til de kommende budgetforhandlinger for 2019 og frem.

Erhverv Grenaa anerkender, at der skal findes besparelser på den korte bane, som blandt andet kommer til at gå ud over serviceniveauet og infrastrukturen i kommunen i de kommende år. Forventningen er, at man efter en kortere årrække kan få økonomien tilbage på ret køl og derefter have den samme mulighed for at servicere borgerne, som man har i normale finansår.

I budgetforhandlingerne er det dog samtidigt vigtigt at holde sig for øje, at der er forskel på langtidsvirkningen af de forskellige besparelser.

Norddjurs Kommune er et fantastisk sted at bo. Der er mange muligheder for alle typer af familier og enlige, og der er generelt gode jobmuligheder – herunder nemt at pendle til de store erhvervsområder i Randers og Aarhus

Nogle vil svare til at skære fedt væk – dvs. gode besparelser, som faktisk kan smidiggøre og forbedre kommunens service. Andre vil svare til at skære lidt i musklerne – det går ud over servicen på den korte bane, men niveauet kan regenereres efter nogle år, uden at have forvoldt større skade. Dette er nok den type besparelser, som vi vil se en del af de kommende måneder.

Endelig er der besparelser, som kan illustreres ved et dybt snit ind i knoglerne. Disse giver ofte ikke større økonomiske besparelser end de ovennævnte. Til gengæld kan skaderne fra dem oftest ikke helbredes, og de vil have langsigtede negative konsekvenser.





I Erhverv Grenaa vil vi gerne opfordre til, at politikere og embedsmænd er opmærksomme på forskellen mellem disse typer af besparelser, og at de sikrer, at der ikke opstår varige skader på kommunens service eller økonomi – dvs. skær ikke ind i knoglerne.

Vi er overbeviste om, at nogle af de væsentligste drivere til vækst, og dermed de vigtigste faktorer for at genoprette en stærk kommunal økonomi, ligger dels i bosætning, dels på tiltrækning af erhvervsvirksomheder og i Grenaas styrkeposition i kommunen.

Derfor anbefaler vi, at man fastholder og udbygger tiltag, der støtter disse tre vækstdrivere.





Tiltrækning af ressourcestærke borgere, der betaler gode skattepenge og styrker det lokale liv og erhverv, er en helt central driver for at styrke den kommunale økonomi.





Derfor mener Erhverv Grenaa, at kommunen skal gøre alt, hvad der er muligt, for at styrke fastholdelsen og tiltrækningen af ressourcestærke indbyggere. Dette er ikke nødvendigvis en stor budgetpost – men kræver fokus og handling.

Kommunen har flere styrkepositioner inden for erhvervslivet – nok mest inden for avanceret produktion. Vi har nærhed til det østjyske vækstbælte med centrum i Aarhus – og det kan vi udnytte meget mere, end vi gør i dag. Der er desuden en del nye erhvervsområder, som vi er begyndt at se resultaterne af – f.eks. gaming, tang og genbrug.





Stærke erhvervsvirksomheder er med til at sikre en lav arbejdsløshedsprocent og tiltrækning af ressourcestærke borgere, og de er dermed en meget vigtigt vækstdriver for kommunen.

Derfor mener Erhverv Grenaa, at kommunen skal satse stort på både at fastholde de eksisterende virksomheder og tiltrække nye. Dette sker bedst ved at fokusere på de eksisterende styrker og danne klynger, der kan kobles sammen med Aarhus og længere ud i Danmark og verden.





Dette kræver heller ikke de store økonomiske ressourcer. Det er langt vigtigere, at man har en erhvervsvenlig tankegang og er hurtig ved havelågen, når der byder sig muligheder.

Norddjurs er som de fleste andre danske kommuner sammensat af en blanding af landområder, landsbyer, småbyer og en enkelt stor by på købstadsniveau – Grenaa. Kommunalbestyrelsen er sat i verden for at styrke hele kommunen, og det giver en risiko for, at man blot spreder ressourcerne jævnt ud i kommunen.





Det er dog helt klart, at den største vækst opnås ved at satse på vækstområderne, som i Norddjurs’ tilfælde er Grenaa. Dermed kan man bage kagen større og ikke bare slås om det skrabede budget i et nulsumsspil. Erhverv Grenaa anbefaler derfor at styrke vækstdriveren Grenaa og på den måde udvikle hele Djursland.





Det er vores håb, at vi deler denne holdning med embedsfolket og politikerne i kommunalbestyrelsen i Norddjurs. Og Erhverv Grenaa står som sædvanligt til rådighed for sparring, når disse overordnede tanker skal udmøntes i konkrete tiltag.