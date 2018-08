Læge på akutmodtagelsen: Jeg håber, du kan lide at vente. Imens du har smerter, åndenød og kvalme kommer du til at undre dig over, hvor jeg bliver af.

Kære Aarhus-borger,

Tillykke med din nye akutmodtagelse.

Jeg håber, du er tålmodig. Jeg håber, du kan lide at vente. Imens du har smerter, åndenød og kvalme kommer du til at undre dig over, hvor lægen bliver af. Når du ligger og kigger op i loftet, kan du glæde dig over de fine faciliteter, du ligger i.

Jeg er yngste mand og første led i kæden af læger, du kommer til at se. Jeg er forvagt. Af hensyn til læring og uddannelse samt for at frigøre ældre kolleger til kompleks udredning og behandling af allerede indlagte patienter tager jeg imod dig som den første. Sådan har det været i mange år. Det er hensigtsmæssigt. Konceptet har overlevet grønthøstermetoden.

Før var vi fire læger til at indlægge og tage imod. Nu er vi to. To læger til fire lægers arbejde. Det er ikke hensigtsmæssigt. Jeg har dårlig samvittighed, når jeg kommer ind til dig. Jeg er ikke tilfreds med, at du skal vente, fordi jeg ikke kan følge med indtaget. Omvendt er jeg nødt til at tage mig den tid, jeg skal, inde hos de andre patienter. Det vil du også gerne have, at jeg gør, når jeg kommer til dig.

Jeg skyder en hvid pil efter de to sidste forvagter. Dem vi mangler. Det bør du også gøre. Nyd loftet. Bogstavligt talt og i overført betydning. Aarhus Universitetshospital har de sidste år skullet spare 350-400 stillinger (Dagens Medicin 17/4-18). I juni skulle der spares 200 mio. kr. igen (Århus Stiftstidende 27/6-18).

Jeg har endnu til gode at høre om fyringer på politiker- eller embedsmandsniveau som følge af dårlige beslutninger under faglig standard. Men jeg kan konstatere, at Region Midtjylland flere gange har udskudt og nedjusteret byggeriet af Skejbys supersygehus, da budgettet ellers ikke har kunnet holde.

Det er blot endnu én i listen af offentlige farcer i Danmark. Vi har brugt 7 mia. kr. på IC4-tog. De har aldrig kørt. Vi har brugt 1,2 mia. kr. på Skats it-system. Det har aldrig kørt. I Region Hovedstaden og på Sjælland har man brugt 2,1 mia. kr. og 700 mio. kr. på Sundhedsplatformen. Den kører (uheldigvis) fortsat. Der bliver taget mange dårlige beslutninger på det offentliges vegne – fra amatørbyggesjusk i Skejby til dumstædighed i det østlige Danmark. Der er mangel på hygiejne omkring offentlige midler.

Jeg er træt af at miste sygeplejerske og kolleger, løbe hurtigere og lave fejl, fordi én eller flere personer et sted i regionspyramiden ikke formår at holde et byggebudget på 6,4 mia. kr. for supersygehuset i Skejby. Et svimlende beløb. Kan vi oprette en national kontrolinstans, der vurderer politikere og embedsmænd i efterforløbet af sager som ovenstående og udøver passende sanktioner mod individer, der ikke har levet op til gængs standard?

Når man insisterer på at brænde milliarder af på dårlige beslutninger år efter år, må man holde igen andre steder. Sundhedsvæsnet kan selvfølgelig ikke gå fri. Dine folkevalgte politikere, dem der sætter den økonomiske ramme, kan i år ses at fejre 1 mia. kr. i ekstrabevilling til deling mellem samtlige fem regioner. Det forslår som maskinen, der leverer tøj til de hospitalsansatte i alle andre størrelser end den, de beder om (Ugeskrift for Læger 4/6-18). Jeg synes, du skal opfordre din regionsrådspolitiker og folketingspolitiker til at starte en grundig debat om prioriteringer i vores sundhedsvæsen.

Skal alle ikkelivsvigtige behandlinger være på samfundets regning? Skal vi indsnævre sygehusets varekatalog, så operationer med ringe effekt bliver med egenbetaling? Brystreduktion, åreknuder og fjernelse af mandlerne er eksempler, der diskuteres i Storbritannien (BBC 30/6-18). Hvad hvis fysioterapi eller kostomlægning er ligeværdigt med operation, hvem skal så betale? Skaber det ulighed i sundhedsvæsnet? Din tandlæge er med egenbetaling, den ulighed kan vi tilsyneladende godt acceptere.

Skal vi bruge millionerne på en cannabis-ordning uden videnskabelig bevisførelse eller mere personale til akut syge? Alle holdninger er legitime i demokratiet. Det er dit ansvar at sige til og fra på et oplyst grundlag og vel vidende, at vi ikke har uanede midler. Gør det i god tid, inden du bliver syg. Det nytter ikke at skælde ud på personalet, når du først ligger der. Fat pennen og skriv til dine folkevalgte. Fortæl dem, hvor pengene skal komme fra. Endnu bedre: Kontakt dem på Twitter. Det er der, de bruger deres tid.

Så tillykke kære borger i Aarhus og omegn. Du har på mange måder fået en lækker akutmodtagelse og et super-duper-sygehus. Nogle ting fungerer godt og bedre end nogensinde, men de basale behov er udsultede. Mange afdelinger kan ikke honorere et nødberedskab af sygeplejersker, der mangler forvagter i modtagelsen, og psykiatrien er nødlidende. Indtil der kommer flere varme hænder, kommer du til at vente. Du kommer til at ligge og stirre op i loftet. Det er heldigvis rigtig pænt.

Kh.

Andreas