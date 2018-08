Debatindlæg: Frit Forum Århus: Giv de studerende tag over hovedet

Endnu en gang, er flere end 12.000 unge mennesket blevet optaget på en videregående uddannelse i Aarhus på Aarhus Universitet. Det er fantastisk, at Aarhus stadigvæk er et så markant trækplaster for unge mennesker, der drømmer om at studere i Aarhus. Byen markerer sig igen som den jyske uddannelses-hovedstad - dette skal vi aarhusianere være ganske stolte af. Det hele er dog ikke lutter gammen. Aarhus har mægtige problemer, når så store menneskemængder flytter til byen på en og samme tid. Frit Forum Århus finder det stærkt glædeligt, når en del af de kommende studerende vil få tag over hovedet via boliggarantiordningen, som Aarhus Kommune tilbyder de tilflyttere, der er blevet optaget på en uddannelse.

Der er endnu et problem. Grundet de høje boligpriser i Aarhus, bliver det sværere for studerende med en mindre stærk økonomisk kapital, at få lejlighed i nærheden af universitetet - dette skaber en ulige by og det går i den grad ud over diversiteten, som vi i Frit Forum Århus mener afgørende for en by som Aarhus.

Aarhus skal ikke bygge velhaverghettoer, hvor de velhavendes børn skal bo, fordi de har forældre, der har en stor økonomisk kapital. Aarhus skal ikke sende de unge, der kommer fra en familie, der ikke har mulighed for at sende en masse penge i de unges retning, ud af byen og endda kommunen og væk fra universitetet. De scenarier er ikke alene dårligt for bymiljøet - det er også hamrende skævt.

Det er helt afgørende for mennesker og især unge studerende, at man møder mennesker med forskellige socioøkonomiske baggrunde, mener vi i Frit Forum Århus.

I Frit Forum synes vi også, at boliggarantiordningen er et flot initiativ, som i 2017 sikrede omkring 645 studerende en bolig ved studiestart - det er dog indlysende, at dette ikke er nok, langt fra.

Politikerne bliver derfor nødsaget til at se på nogle mere omfattende løsninger – heldigvis skyder der mange nybyggerier op i forskellige dele af Aarhus. Problemet med de boliger er dog, at det sjældent er kommunale boligbyggerier, hvorfor priserne så er langt over det budget, som studerende har til boligudgifter.

I Frit Forum Århus opfordrer vi til, at Aarhus Kommune skal sikre, at langt mere af de fremtidige byggerier skal være til at betale for en SU-modtager. Dette er helt afgørende for at sikre, at en studerende er i stand til at få en universitetsuddannelse, såvel som andre uddannelser, uagtet den enkeltes baggrund.

I Frit Forum Århus er vi overbeviste om, at det er den bedste mulige løsning ikke alene for de studerende, men også for hele byen. Derfor skal der for Frit Forum Århus lyde en opfordring til politikerne på rådhuset, at dette er noget, som man prioriterer langt mere fremtidigt.



Sebastian Thomassen: Stud. Scient. pol. & Formand Frit Forum Århus

Malthe Melskens: Stud. Mag i Idehistorie & Studenterpolitisk koordinator Frit Forum Århus