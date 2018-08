Debat: Næst efter seksualdriften er jernbanedriften den sværeste at styre

Efter at der længe – ca. to et halvt år – har været rygter, forlydender og løfter om, at der nu igen skulle komme til at køre tog mellem Odder og Aarhus, advares der nu mod at gå for tæt på Odderbanens skinner – for nu, nu, nu kommer der tog.

Uha, uha – man bliver helt bange. Har de forløbne to et halvt år ikke lært os noget?

Det i absolut særklasse sikreste sted at opholde sig, eller færdes, i pastoratet har været mellem skinnerne (selv om de færreste har kunnet bruge dem som gelænder), og det ændrer sig næppe markant. Når/hvis de toiletløse kassevogne kommer til at køre med passagerer (såfremt der er nogen tilbage til den tid), så forventer jeg, at der fortsat kommer til at gå en person foran, svingende et rødt flag.

“Hastigheden” vil desuden blive begrænset af, at ingeniørerne ikke har kunnet finde ud af at beregne de forskellige afstande fra “optoget” og til faste genstande langs sporet, såsom perroner, skilte, bomme, træer, huse etc.

Dertil kommer, at passagerer, som skal køre langt, eksempelvis fra Odder til Grenaa, skal have mulighed for at træde af på naturens vegne (og altså i naturen, forstås), så der skal afsættes tid til sådanne stop undervejs. Stoppet i Aarhus vil kun kunne bruges til dette formål af en dansk mester i forhindringsløb pga. afstand og indlagte forhindringer i form af bl.a. trapper.

Skulle det – mod forventning – ske, at optoget nogensinde kommer op i fart, så vil det næppe nogensinde nå ned på en kortere køretid, end den som den 40 år gamle Oddergris havde – så ro på.